Ύφεση της τάξης του 4% αναμένει για την Ελλάδα το 2020 η Τράπεζα της Ελλάδος, λόγω των πρωτοφανών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, συμμετέχοντας στη διαδικτυακή συζήτηση του Delphi Economic Forum «Refueling the Economy: the Role of Banks in the Covid-19 era» (Ανεφοδιάζοντας την οικονομία: Ο ρόλος των τραπεζών στην εποχή του κορονοϊού), το βασικό σενάριο της ΤτΕ προβλέπει ύφεση 4% για εφέτος. Όπως διευκρίνισε, η εν λόγω πρόβλεψη αφορά στις τρέχουσες συνθήκες και σίγουρα μπορεί να αλλάξει, όμως αυτή είναι η πρόβλεψη, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Φυσικά υπάρχουν και ακραία σενάρια, εξήγησε ο κ. Στουρνάρας, τα οποία, όπως εκτίμησε, δεν πιστεύει πως θα υλοποιηθούν. Το ακραίο σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας κάνει λόγο για ύφεση της τάξης του 8% εφέτος.

«Όσα σενάρια κάνουν λόγο για ύφεση της Ελλάδας άνω του 10% βασίζονται σε προβλέψεις για περιοριστικά μέτρα και καραντίνα, τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας, σενάριο ωστόσο το οποίο δεν κερδίζει έδαφος, αφού η καραντίνα αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο», έσπευσε να επισημάνει ο κεντρικός τραπεζίτης.

Καμία κρίση δεν έρχεται χωρίς νέα NPLs

Σε άλλο σημείο της παρέμβασής του ο κ. Στουρνάρας προειδοποίησε και για τον κίνδυνο δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

«Καμία κρίση και καμία ύφεση δεν έρχεται χωρίς νέα NPLs», τόνισε χαρακτηριστικά ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει νούμερα και ποσοστά, καθώς η αβεβαιότητα είναι μεγάλη.

«Τα NLS πιθανότατα θα κάνουν την εμφάνισή τους αργότερα, ή το δεύτερο εξάμηνο το 2020, ή το 2021», εκτίμησε επίσης, ενώ εξέφρασε την ανάγκη οι ελληνικές τράπεζες να προάγουν τη διαφάνεια, γιατί αυτό θα είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο στοιχείο για την επόμενη μέρα, ώστε να διαχειριστούν τις προκλήσεις στη μετά την πανδημία εποχή και να προσελκύσουν επενδυτές.

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι εάν στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, η αγορά παραμένει δυσλειτουργική, θα πρέπει να εξεταστεί η λύση μιας bad bank, είτε σε ευρωπαϊκό, είτε σε εθνικό επίπεδο. Η εμπειρία (Ισπανία, Ιρλανδία) έχει δείξει ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την ταχύτερη μείωση των NPLs, τόνισε.

«Η Ελλάδα τα έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα υλοποιηθούν τα ακραία σενάρια», κατέληξε, με έναν αισιόδοξο τόνο, ο κ. Στουρνάρας.