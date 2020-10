Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζητήσουν από την Τουρκία να μην εμπλακεί στη διένεξη μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, δήλωσε την Τρίτη ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, Τζο Μπάιντεν.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Αρμενίας ανακοίνωσε ότι ένα τουρκικό μαχητικό F-16 κατέρριψε ένα αρμενικό Su-25. Η Άγκυρα ωστόσο διέψευσε αυτήν την πληροφορία.

With casualties rapidly mounting in and around Nagorno-Karabakh, the Trump Administration needs to call the leaders of Armenia and Azerbaijan immediately to de-escalate the situation. It must also demand others — like Turkey — stay out of this conflict. https://t.co/C41YKEGTyA