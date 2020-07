Την υποψηφιότητά του για τις προεδρία των ΗΠΑ στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου 2020, ανακοίνωσε μέσω Twitter, o ράπερ Κάνιε Γουέστ.

«Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενοποιώντας το όραμά μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ», έγραψε ο Γουέστ χθες (τοπική ώρα), χρησιμοποιώντας το hashtag #2020VISION.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION