Έντονες αμφιβολίες για τα περιοριστικά μέτρα που έχουν εφαρμοσθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορονοϊό στις ΗΠΑ εκφράζει ο Ντόναλντ Τραμπ, ανησυχώντας για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην οικονομία.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το φάρμακο να είναι χειρότερο από το ίδιο το πρόβλημα», έγραψε στο Twitter. «Στο τέλος της περιόδου των 15 ημερών, θα λάβουμε απόφαση για την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε retweet πλήθος μηνυμάτων που επιδοκιμάζουν την ιδέα ότι τάσσεται υπέρ της χαλάρωσης και όχι υπέρ της αυστηροποίησης των μέτρων που έχουν εφαρμοσθεί.

«Πρέπει να ισοπεδώσουμε την καμπύλη (της μετάδοσης), ΟΧΙ την οικονομία», έγραφε ένα από τα μηνύματα και κέρδισαν την επιδοκιμασία του Τραμπ.

Flatten the curve NOT the Economy