«Η Ελλάδα δεν γνωρίζει το διεθνές δίκαιο. Ο Μητσοτάκης πρέπει να διαβάσει τη διεθνή συνθήκη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρέπει να μάθουν και να αποδεχτούν ότι η συμπεριφορά τους στα σύνορα είναι δολοφονική. Θα δείξουμε τις φωτογραφίες προσφύγων που τους έχουν βγάλει τα ρούχα στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής από τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την Daily Sabah.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως οι ελληνικές Αρχές έχουν σκοτώσει τέσσερα με πέντε άτομα.

«Η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει τα σύνορα και να αφήσει τους πρόσφυγες να πάνε σε άλλες χώρες. Η Τουρκία σηκώνει όλο το βάρος», είπε ο Ερντογάν.

Παράλληλα επανέλαβε ότι η Τουρκία έχει πληρώσει μεγάλο τίμημα για την κατάπαυση του πυρός και την προστασία των αμάχων στην Ιντλίμπ της Συρίας «και τώρα η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τον ρόλο της».

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως θα φιλοξενήσει σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη για το μεταναστευτικό.

Η σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου και θα συμμετέχουν ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ και ενδεχομένως της Μεγάλης Βρετανίας.

«Θα συναντηθούμε στην Κωνσταντινούπολη την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη (17 Μαρτίου)», δήλωσε ο Ερντογάν.

Επιπλέον ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε για το παράδοξο γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη κρούσμα του κοροναϊού στην Τουρκία. Το γεγονός ότι ο κοροναϊός πλήττει 114 χώρες και δεν έχει φτάσει στην Τουρκία είναι απόδειξη των μέτρων που έχει πάρει η χώρα, είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, παρομοίασε τις συνθήκες που επικρατούν στη μεθοριακή γραμμή του Έβρου με το Άουσβιτς, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες που εδώ και μέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίες δείχνουν ημίγυμνους μετανάστες στα σύνορα και ισχυρίζεται ότι οι ελληνικές αρχές τους άρπαξαν χρήματα και ρούχα.

These photos are not from Auschwitz, but from Pazarkule..



Greece takes the money, phones, identity cards and clothes of innocent migrants crossing the border and sends them back.



Europe and the world are playing the ostrich.@NikosDendias@EU_Commission@EUCouncil pic.twitter.com/OZrb1eYF5H