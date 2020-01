Ξεπέρασαν τις 20.000 οι αιτήσεις για το τηλεοπτικό ριάλιτι που σχεδιάζει ο Ιάπωνας σχεδιαστής μόδας Γιουσάκου Μαεζάβα ώστε να βρει τη σύντροφο που ψάχνει για να ταξιδέψει μαζί της στο διάστημα.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv