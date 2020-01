Viral γίνεται για δεύτερη φορά σε λίγες μόλις ημέρες, ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος που «μοιράζει» 9 εκατ. δολάρια σε αγνώστους στο Twitter. Ο λόγος για τον Γιουσάκου Μαεζάβα, ο οποίος τώρα ανακοίνωσε πως ψάχνει υποψήφια «σύντροφο» για να του κάνει παρέα στο διάστημα.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Business Insider, ο Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος Γιουσάκου Μαεζάβα έχει κάνει κράτηση στην εμπορική αποστολή γύρω από τη Σελήνη, με τον πύραυλο «Starship», της εταιρείας SpaceX, η οποία ανήκει στον Έλον Μασκ και η οποία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί το 2023.

Ο Ιάπωνας ισχυρός άνδρας της μόδας - που την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε πως μοιράζει 1.000 δολάρια σε followers του, στα πλαίσια ενός «κοινωνικού πειράματος» για να δει αν τα χρήματα αυτά μπορούν να φέρουν την ευτυχία - δέχεται «βιογραφικά» για να βρει την ιδανική σύντροφο για να τον συνοδεύσει στο διαστημικό ταξίδι.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv