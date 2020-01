Καμία απόφαση για μια αποχώρηση των στρατευμάτων τους από το Ιράκ, δεν έχουν λάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα μς δηλώσεις του επικεφαλής του Πενταγώνου Μαρκ Έσπερ, παρά μια επιστολή της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης σε αυτή τη χώρα που ειδοποιεί τη Βαγδάτη για μια αναδιάρθρωση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί για να φύγουμε από το Ιράκ. Τελεία», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους. «Αυτή η επιστολή δεν αντιστοιχεί στο πνεύμα που μας διακατέχει σήμερα».

«Δεν ξέρω τι είναι αυτό το γράμμα... Προσπαθούμε να μάθουμε από πού προέρχεται αυτό, τι είναι αυτό, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχώρηση από το Ιράκ», είπε ο 'Εσπερ όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επιστολή αυτή.

Ο Έσπερ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν προσηλωμένες στην καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ, μαζί με τους συμμάχους και τους εταίρους της Αμερικής.

Σύμφωνα με την επιστολή που κυκλοφόρησε, όπως αναφέρει το Reuters, ο επικεφαλής των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ενημέρωσε την κυβέρνηση ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ αποχωρεί από τη χώρα και αναφέρει , μεταξύ άλλων, ότι ​«σεβόμαστε την κυρίαρχη απόφαση σας να διατάξετε την αναχώρησή μας».

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα επανατοποθετηθούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες για να προετοιμαστούν για την κίνηση, σημειώνεται σε αυτή.

#Breaking: US military tells Iraqi Joint operations command that they are preparing to move out. pic.twitter.com/yqoFiEIHBD