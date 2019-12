Ποσό ύψους 1 εκατ. δολαρίων έβγαλε ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη, πουλώντας ένα εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στον ιδρυτή της Tesla, Έλον Μασκ.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του CNBC, το ζευγάρι είχε αγοράσει το αυτοκίνητο για 100 δολάρια θεωρώντας πως ήταν κάποιο τυχαίο αυτοκίνητο. Μόνο που το αυτοκίνητο που κατέληξε στον Έλον Μασκ ήταν η Lotus Esprit με την οποία ο Ρότζερ Μουρ ως James Bond είχε βουτήξει στη θάλασσα στην ταινία «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε» (1977).

Το πολυτελές αυτοκίνητο μετά την αξιοποίησή του στην ταινία τοποθετήθηκε σε μια αποθήκη και ξεχάστηκε εκεί, μέχρις ότου εμφανίστηκε το ζευγάρι για να το αγοράσει για 100 δολάρια.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm