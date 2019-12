Το υποβρύχιο - αυτοκίνητο που εμφανίζεται στην ταινία του James Bond «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε» αποτέλεσε την έμπνευση του Έλον Μασκ για την κατασκευή και το σχεδιασμό του φορτηγού της Tesla με το φουτουριστικό design.

Σύμφωνα με το CNBC, ο ιδρυτής της Tesla απέκτησε το ιστορικό «κατασκοπικό» αυτοκίνητο το 2013 πληρώνοντας σχεδόν 1 εκατ. δολάρια σε ένα ζευγάρι που το «βρήκε» κατά τύχη, δίνοντας μόλις 100 δολάρια σε μια «τυφλή» αγορά ενός γκαράζ.

Τα κοινά στοιχεία στο σχεδιασμό του φορτηγού με το υποβρύχιο – αμάξι είναι εμφανή, όμως ο Έλον Μασκ επιβεβαίωσε πως όντως αποτέλεσε έμπνευση, με ένα tweet.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm