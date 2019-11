Τουλάχιστον 40 είναι οι νεκροί από το σεισμό των 6,4 της κλίμακας Ρίχτερ που στην Αλβανία. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια και οι ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων λιγοστεύουν.

Οι περισσότεροι νεκροί είναι στο Δήμο Δυρραχίου, στην κωμόπολη Θουμάν. Οι Αλβανοί διασώστες, μαζί με τους Έλληνες της ΕΜΑΚ κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Οι διασώστες εργάζονται κάτω από πολύ επικίνδυνες συνθήκες αφού πολλά κτήρια είναι ετοιμόρροπα και οι μετασεισμοί συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, περίπου 600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους με ελαφρά τραύματα, νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία.

The IFRC network is in full response mode in #Albania. Teams from the Albanian #RedCross provided immediate aid to the people affected by the earthquake. More support from @crocerossa, @TurkKizilay, @CroixRouge_CH, @macedonian_rc is already in the ground. pic.twitter.com/hMJflbqS0O