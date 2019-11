Συνεχίζονται αδιάκοπα οι έρευνες στα συντρίμμια για την ανεύρεση επιζώντων στην Αλβανία. Η γείτονα χώρα πενθεί τους 30 νεκρούς που αφήνει πίσω του ο σεισμός των 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη χώρα από το 1926. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Έντι Ράμα, ανακοίνωσε πως η Τετάρτη ανακηρύχθηκε ημέρα εθνικού πένθους.

Οι περισσότεροι νεκροί είναι στο Δήμο Δυρραχίου, στην κωμόπολη Θουμάν. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια 45 άνθρωποι.

Οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζονται στα ερείπια κτηρίων που κατέρρευσαν. Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας δεν έχουν σταματήσει λεπτό τις έρευνες στα συντρίμμια σε πόλεις κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, κοντά στις αλβανικές ακτές στην Αδριατική.

This @EuronewsAlbania footage shows the damages caused by the 6.4-magnitude quake that struck the coastal city of Durrës today. pic.twitter.com/GlYwpk3sgi — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

«Χάσαμε πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά σώσαμε επίσης πολλές», είπε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο νοσοκομείο των Τιράνων. «Δυστυχώς, ο απολογισμός των απωλειών δεν είναι ο οριστικός», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, περίπου 600 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους με ελαφρά τραύματα, νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία.

A 20 year old girl is still trapped under a five-storey building in Thumana. #Albania #Albaniaearthquake pic.twitter.com/3iv65oa22s — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

Το ίδιο τραγικό σκηνικό επαναλαμβάνεται στο Δυρράχιο, όπου στρατιωτικοί και αστυνομικοί προσπαθούν να σώσουν εννέα ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε. «Είναι τρομερό, είναι φρικτό. Ελπίζουμε ότι θα βγουν ζωντανοί», είπε με δάκρυα στα μάτια ο Αστρίτ, 25 ετών, κάτοικος της πόλης.

Update | There are reports about some buildings that have collapsed in the coastal city of Durres pic.twitter.com/GAGeqCS1Jm — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) 26 Νοεμβρίου 2019

Περίπου 300 στρατιωτικοί και 1.900 αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες.

Βοήθεια έστειλαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες

Ήδη έχουν φθάσει και επιχειρούν ομάδες των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστροφών από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Κροατία, ενώ αναμένονται περίπου 100 Γάλλοι στρατιωτικοί και πολίτες ειδικευμένοι σε επιχειρήσεις διάσωσης που κινητοποίησε το Παρίσι. Ειδικούς έστειλαν επίσης η Σερβία, το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και η Τουρκία.

Ο σεισμός των 6,4 Ρίχτερ ακολουθήθηκε από 250 και πλέον μετασεισμικές δονήσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας. Η κύρια δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος των Βαλκανίων, ως το Σαράγεβο της Βοσνίας, σε απόσταση σχεδόν 400 χιλιομέτρων, ακόμη και στο Νόβι Σαντ της Σερβίας, σε απόσταση περίπου 700 χιλιομέτρων.

Πηγή: Reader.gr