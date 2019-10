«Λευκός καπνός» για το Brexit προέκυψε τελικά την Πέμπτη, μετά τις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις.

Όπως έγινε γνωστό, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο κατέληξαν σε συμφωνία, ενόψει του Brexit στις 31 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, η ΕΕ και η Βρετανία κατέληξαν σε συμφωνία την «τελευταία στιγμή», κάτι που επιβεβαίωσε και ο ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δηλώνοντας:

«Όπου υπάρχει βούληση, υπάρχει συμφωνία – έχουμε μια συμφωνία! Είναι μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο και μαρτυρά τη δέσμευσή μας να βρίσκουμε λύσεις. Συνιστώ (η σύνοδος της ΕΕ) να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία».

«Έχουμε μια σπουδαία συμφωνία, με τη Βρετανία να αναλαμβάνει και πάλι τον έλεγχο. Τώρα το βρετανικό Κοινοβούλιο πρέπει να οριστικοποιήσει το Brexit μέχρι το Σάββατο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε άλλες προτεραιότητες, όπως το κόστος ζωής, τη NHS, την εγκληματικότητα και το περιβάλλον», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, στο Twitter.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl