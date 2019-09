Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν, σε ένα περιστατικό με πυρά στους δρόμους της Ουάσινγκτον, κοντά στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό αν ο δράστης έχει συλληφθεί, όμως πηγή της αστυνομίας δήλωσε ότι πλέον δεν υπάρχει «ενεργός δράστης». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πέντε τραυματίες -- τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα-- δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Κολόμπια Χάιτς, στη συμβολή της 14ης οδού και της οδού Κολούμπια, πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο, τα ξημερώματα της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος).

Το τηλεοπτικό δίκτυο WJLA-TV ανήρτησε φωτογραφίες στο Twitter στις οποίες φαίνονται ασθενοφόρα να μεταφέρουν θύματα από το σημείο του συμβάντος και μετέδωσε ότι η αντίδραση της αστυνομίας ήταν «μαζική».

BREAKING UPDATE: police confirm 1 adult male dead, 5 other adults injured (at least 1 critical) following shooting in outside courtyard along 1300 block of Columbia Rd in NW DC. Possible drive by. 1 woman among the injured. @ABC7News pic.twitter.com/cI29P2SNfk