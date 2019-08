Συναγερμός σήμανε στο Μπέλφαστ της Ιρλανδίας όταν ένας άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητο του πάνω σε πλήθος, έξω από το νεκροταφείο της πόλης. H αστυνομία έχει συλλάβει τον οδηγό του αυτοκινήτου χωρίς όμως να έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά του ή το συμβάν.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Ιρλανδίας τουλάχιστον δύο άνδρες τραυματίστηκαν, χωρίς όμως να είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας τους. Ωστόσο τα βρετανικά ΜΜΕ μιλούν για περισσότερους τραυματίες.

