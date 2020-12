Το σήμα έναρξης ενός νέου διετούς προγράμματος για τη στήριξη της Γυναικείας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην περιοχή των Βαλκανίων, συνολικού προϋπολογισμού 249.091 ευρώ, δίνει με σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδας (ΣΕΓΕ).

Όπως εξηγεί ο ΣΕΓΕ, το πρόγραμμα, που «τρέχει» από τον Νοέμβριο του 2020 και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2022, χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ 2020 -στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2, «Στρατηγικές Συμπράξεις ΚΑ2, Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων- και φέρει τον τίτλο «Balkan Women Coalition vol. II - Social Start-Up Booster for Supporting Female entrepreneurship in Balkans».

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο ΣΕΓΕ, ενώ παράλληλα συμμετέχουν οι: Association of Businesswomen Skopje (Βόρεια Μακεδονία), Association of Women Entrepreneurs in Bulgaria "Vselena" (Βουλγαρία), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (Τουρκία), Shoqata Shqiptare e Ambientalisteve Industriale (Αλβανία), Asocijacijaposlovnihzena Crne Gore (Μαυροβούνιο) και Association of Businesswomen in B&H (Βοσνία-Ερζεγοβίνη).

Πρωτοβουλία του ΣΕΓΕ

Υπενθυμίζεται ότι η Σύμπραξη των Γυναικείων Επιχειρηματικών Φορέων των Βαλκανίων ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΓΕ, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Balkan Women Coalition και η πρώτη φάση του πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2012-2014.

Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκε ένα σταθερό και πολυεθνικό δίκτυο οργανισμών και φορέων από την περιοχή των Βαλκανίων, το οποίο παραμένει και σήμερα ενεργό, υποστηρίζοντας διακρατικές συνεργασίες μεταξύ φορέων υποστήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας στα Βαλκάνια, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη βάσει κοινών πηγών ανάπτυξης.

