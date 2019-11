Πηγή έμπνευσης για ένα γνωστό αμερικάνικο ζαχαροπλαστείο αποτελεί η δημοφιλής βρετανική σειρά Downton Abbey καθώς με αφορμή το νέο κύκλο, η επιχείρηση αποφάσισε να δημιουργήσει cupcakes κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των Άγγλων ευγενών.

Η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων Magnolia Bakery προχωρά στην παρασκευή των Earl Grey cupcakes τα οποία προσφέρονται μέσα σε μία πολύ κομψή θήκη σε χρυσό χρώμα και κοστίζουν 4.25 δολάρια το καθένα.

Το Magnolia Bakery άνοιξε το 1996 στο West Village της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, έγινε διάσημο λίγα χρόνια αργότερα: Στις 9 Ιουλίου 2000, προβλήθηκε ένα επεισόδιο της σειράς Sex and City. Με τίτλο "No Ifs, Ands or Butts", το επεισόδιο περιείχε μια σκηνή στην οποία η Carrie και η Miranda έτρωγαν cupcakes της Magnolia ενώ κάθονταν στον πάγκο ακριβώς μπροστά από το φούρνο.