Ασημένιο μετάλλιο ο Γκολομέεβ στο Παγκόσμιο - Συγχαρητήρια πολιτικής ηγεσίας (vid)

Ο Κριστιάν έγινε μόλις ο 2ος αθλητής από την Ελλάδα που κερδίζει μετάλλιο σε Παγκόσμιο στην κολύμβηση. Το μετάλλιο αυτό ήρθε 15 χρόνια μετά από το χρυσό του Άρη Γρηγοριάδη στα 50μ ύπτιο το 2005 στο Μόντρεαλ του Καναδά.

USA’s Caeleb Dressel has been a stand-out performer in Gwangju and he brought his gold tally to five with another two outstanding swims today. 💪🥇🥇🇺🇸 #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/Y5hJd7YDWk