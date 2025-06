Ουκρανία: Χτυπήματα σε 40 ρωσικά αεροσκάφη επί εδάφους με την επιχείρηση «Web» - Επιβεβαιώνει η Μόσχα

Μεταξύ αυτών στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22M3, καθώς και αεροσκάφη Α-50. Ενάμιση χρόνο σχεδιαζόταν η επίθεση υπό άκρα μυστικότητα.

Την πραγματοποίηση μιας άκρως πετυχημένης επιχείρησης κατά ρωσικών αεροδρομίων αναφέρουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτά η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «web» (ιστός), είχε ως στόχο την καταστροφή των ρωσικών βομβαρδιστικών που κάθε νύχτα διενεργούν επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η επιχείρηση σχεδιαζόταν για περισσότερο από ενάμιση χρόνο υπό άκρα μυστικότητα. Πηγές που δεν κατονομάστηκαν έκαναν λόγο ότι τα drones είχαν μεταφερθεί επί ρωσικού εδάφους με οχήματα που διέθεταν ξύλινη οροφή από την SBU (την ουκρανική μυστική υπηρεσία) και παρέμειναν καμουφλαρισμένα σε αυτά μέχρι την ενεργοποίηση τους.

Όπως αναφέρει η ουκρανική πλευρά, η επίθεση έγινε με drones και ισχυρίζεται ότι χτυπήθηκαν τουλάχιστον 40 ρωσικά αεροπλάνα- μεταξύ αυτών στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-95 και Tu-22M3, καθώς και αεροσκάφη Α-50.

Το Κίεβο μέσω αναρτήσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδωσε βίντεο από τις επιθέσεις, όπου εικονίζεται καπνός από το έδαφος σε τοποθεσίες που ισχυρίζεται ότι είναι η βάση Engels και άλλες ρωσικά αεροδρόμια. Μάλιστα οι Ουκρανοί ανέφεραν ότι χτύπησαν αεροδρόμιο στο Belaya που βρίσκεται 4.000 μίλια από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα, ακόμα και στο Μουρμάνσκ στον αρκτικό κύκλο. Ο κυβερνήτης του Μουρμάνσκ, Αντρέι Τσίμπις, επιβεβαίωσε αργότερα ότι «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή» , αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.



