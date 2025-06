Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί από κατάρρευση γέφυρας στο Μπριανσκ με «οσμή» ουκρανικού χτυπήματος

Δεύτερη γέφυρα με επίσης εκτροχιασμό τραίνου συνέβη με διαφορά λίγων ωρών και στο Κουρσκ.

Δύο γέφυρες κατέρρευσαν σε διαφορετικές ρωσικές περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία, εκτροχιάζοντας τρένα και σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά άτομα και τραυματίζοντας δεκάδες, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές νωρίς την Κυριακή, ενώ ένας Ρώσος πολιτικός χαρακτήρισε το Κίεβο «θύλακα τρομοκρατών».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα εάν τα περιστατικά στις γειτονικές περιοχές σχετίζονται. Οι περιοχές στο νότιο τμήμα της Ρωσίας έχουν δεχθεί συχνές επιθέσεις από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία με την πλήρη εισβολή της πριν από περισσότερα από τρία χρόνια.

🇷🇺 Russian Journalist Ivan Pankin on the Terrorist Attack and Bridge Explosion in Bryansk Oblast A railway bridge has been blown up in Bryansk Oblast. At the time, a Moscow–Klimovo train was traveling along it. Though there’s also information suggesting the bridge collapsed as… pic.twitter.com/Z9l5V5rgp8

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 69 τραυματίστηκαν όταν μια γέφυρα αυτοκινητοδρόμου κατέρρευσε στις σιδηροδρομικές γραμμές, εκτροχιάζοντας ένα τρένο που πλησίαζε στην περιοχή Μπριάνσκ αργά το Σάββατο, δήλωσαν αξιωματούχοι του ρωσικού υπουργείου έκτακτης ανάγκης και της περιοχής που έλαβε τόπο το συμβάν.

Οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι αρχικά δημοσίευσαν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι η κατάρρευση της γέφυρας Μπριάνσκ ήταν αποτέλεσμα «παράνομης παρέμβασης στη λειτουργία των μεταφορών», αλλά η ανάρτηση αργότερα αφαιρέθηκε. Ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ, Αλεξάντερ Μπογκομάζ, δήλωσε στο Telegram ότι 47 άτομα νοσηλεύτηκαν. Τρία παιδιά ήταν μεταξύ των τραυματιών, με ένα να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

In Russia's Bryansk region, a road bridge with a truck on it collapsed onto a passenger train passing underneath it.



Presumably, the bridge was blown up.



Recently, there were reports of a Ukrainian sabotage and reconnaissance group in the Bryansk region according to the… pic.twitter.com/gJvorhD9ZA

— Clash Report (@clashreport) May 31, 2025