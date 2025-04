Κλιματική κρίση: Ποιες εταιρείες προκάλεσαν ζημιές 28 τρισ. δολάρια

Ένας ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στους παγκόσμιους κολοσσούς, επηρέασαν με τη δραστηριότητά τους αρνητικά το παγκόσμιο κλίμα προκαλώντας ζημιές 28 τρισ. δολάρια.

Ένας ελάχιστος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες συγκαταλέγονται στους παγκόσμιους κολοσσούς, επηρέασαν με τη δραστηριότητά τους αρνητικά το παγκόσμιο κλίμα προκαλώντας ζημιές 28 τρις δολάρια. Η μελέτη «Carbon majors and the scientific case for climate liability» που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, εστίασε στους βασικούς υπεύθυνους για την υπερθέρμανση του πλανήτη και αποκάλυψε τη λίστα με τα ονόματα γνωστών ομίλων.

Ερευνητές από το Dartmouth College εξέτασαν τη ρύπανση που προκαλείται από 111 εταιρείες, με πάνω από το ήμισυ του συνολικού κόστους να προέρχεται από μόλις 10 παραγωγούς ορυκτών καυσίμων, τις Chevron, BP, Shell, ExxonMobil, Saudi Aramco, Gazprom, Permex, British Coal Corporation, Coal India και National Iranian Oil Co.

Στην κορυφή της λίστας, οι ερευνητές τοποθέτησαν την Gazprom και την Saudi Aramco σημειώνοντας ότι έχουν προκαλέσει ζημιές άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα 28 τρις δολάρια είναι λίγο κάτω από το κόστος όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες το 2024 ενώ όπως υπολόγισε η επιστημονική ομάδα για κάθε 1% των αερίων του θερμοκηπίου που διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα του πλανήτη από το 1990, έχει προκληθεί ζημιά 502 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο από τη θερμότητα. Αυτό δεν περιλαμβάνει το κόστος άλλων ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως ξηρασίες, πλημμύρες και τυφώνες.

Τα αποτελέσματα της μελέτης προορίζονται να συνδράμουν τις εταιρείες να καταστούν οι οικονομικά υπεύθυνες, ανέφερε το Associated Press.«Εδώ περιγράφουμε λεπτομερώς τις επιστημονικές και νομικές επιπτώσεις μιας απόδοσης που συνδέει τους παραγωγούς ορυκτών καυσίμων με συγκεκριμένες ζημιές από την υπερθέρμανση», έγραψαν οι ερευνητές στη σχετική έκθεση. Χρησιμοποιώντας δεδομένα εκπομπών του πεδίου 1 και 3 από μεγάλες εταιρείες ορυκτών καυσίμων και άλλες επιστημονικές μεθόδους απεικονίζονται τα τρισεκατομμύρια των απωλειών που αποδίδονται στην υπερβολική θέρμανση που προκαλείται από εκπομπές από μεμονωμένες εταιρείες.

Στο πλαίσιο τις έρευνας εξετάστηκαν οι γνωστές τελικές εκπομπές των προϊόντων - όπως ηλεκτρική ενέργεια από εργοστάσια άνθρακα ή αέριο - που παρήγαγαν οι μεγαλύτερες εταιρείες ορυκτών καυσίμων πριν από 137 χρόνια. Στη συνέχεια μετέφρασαν τις εκπομπές σε αλλαγές στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία επιφάνειας του πλανήτη και τις συνέκριναν με έναν κόσμο χωρίς εκπομπές χρησιμοποιώντας 1.000 διαφορετικές προσομοιώσεις. Βρήκαν ότι η ρύπανση του Chevron, για παράδειγμα, είχε αυξήσει τη θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης κατά 0,45 βαθμούς Φαρενάιτ.

Οι ερευνητές υπολόγισαν επίσης την ποσότητα της ρύπανσης που προκάλεσε κάθε εταιρεία στις πέντε πιο ζεστές μέρες του πλανήτη χρησιμοποιώντας 80 επιπλέον προσομοιώσεις υπολογιστή και εφαρμόζοντας έναν τύπο που συνδέει την ακραία ένταση θερμότητας με τις διακυμάνσεις της οικονομικής παραγωγής.

Το σύστημα βασίστηκε σε καθιερωμένες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί από επιστήμονες για πάνω από 10 χρόνια για να αποδώσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην κλιματική αλλαγή.