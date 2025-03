Χαμάς: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με ένα Ισραηλινό όμηρο που ζητά την απελευθέρωσή του

Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος, ο οποίος ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας Ισραηλινός όμηρος που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά. Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, υψώνει κατ’ επανάληψη τα χέρια του και ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

The family of Elkana Bohbot gave permission to publish the propaganda video released by Hamas a short time ago.



Statement from Elkana's family:



"We are anxious and worried. How much longer can Elkana survive in the hell of Gaza?



We implore the Israeli public in the strongest… pic.twitter.com/oaWedwJlzI

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 29, 2025