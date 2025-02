Γαλλία: Ένας νεκρός από επίθεση με μαχαίρι στη Μιλούζ - Σε λίστα ως «επικίνδυνος για τρομοκρατία» ο Αλγερινός δράστης

Του είχε επιβληθεί η υποχρέωση να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος. Τραυματίστηκαν πέντε δημοτικοί αστυνομικοί, οι δύο σοβαρά.

Ένας 37χρονος άνδρας, καταγεγραμμένος στις αρχές για τον κίνδυνο "τρομοκρατίας", είναι ύποπτος για τον θάνατο με μαχαίρι ενός ανθρώπου σήμερα στη Μιλούζ, στην ανατολική Γαλλία, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης και για τον σοβαρό τραυματισμό δύο δημοτικών αστυνομικών, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο ύποπτος είναι καταγεγραμμένος για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης τρομοκρατικού χαρακτήρα, δήλωσε ο εισαγγελέας Νικολά Χετζ, ο οποίος μετέβη στο σημείο.

Ο ένας δημοτικός αστυνομικός τραυματίστηκε "στην καρωτίδα", ο άλλος "στον θώρακα". Άλλοι τρεις δημοτικοί αστυνομικοί φέρεται να τραυματίστηκαν πιο ελαφρά, πρόσθεσε.

