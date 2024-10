Μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας

Στο στόχαστρο στρατιωτικοί στόχοι. Το Ισραήλ δεν έπληξε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Σε τρία κύματα οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εν είδει αντιποίνων για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου.

Στρατιωτικές βάσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Τεχεράνης βρέθηκαν στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως «δεν έχει αναφερθεί πυρκαγιά ή έκρηξη» στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ δεν έπληξε πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών δικτύων ABC και NBC.

This is not Tel Aviv

This is not Haifa

This is not Safed

This is Tehran, Iran .

Israel can go to any extent to protect its people.

It would be wise not to underestimate them. pic.twitter.com/cvXRj3Vvgt

— Joseph Menslage (@KCMagazine) October 26, 2024