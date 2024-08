Eρυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι έπληξαν το ελληνόκτητο πλοίο Sounion

Χτύπημα από τους Χούθι στα ανοιχτά της πόλης Χοντέιντα της Υεμένης δέχθηκε το ελληνόκτητο τάνκερ MT Sounion της εταιρείας Delta Tankers, όπως αναφέρει ο Skai.gr

Δέχθηκε επίθεση από δύο μικρά σκάφη και επλήγη από τρία βλήματα όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια του θαλάσσιου εμπορίου UKMTO.

Το χτύπημα, από το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά στο πλοίο, έγινε πιθανότατα από αντιαρματικό όπλο τύπου rpg, που έπληξε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά και έχασε την ισχύ του.

Δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των 25 μελών του πληρώματος του δεξαμενοπλοίου, το οποίο όμως δεν είναι πλέον σε θέση να κάνει ελιγμούς, πρόσθεσε η UKMTO.

Στα δύο μικρά σκάφη επέβαιναν γύρω στα 15 άτομα, ενώ υπήρξε και μια σύντομη ανταλλαγή πυρών μικρών όπλων, σύμφωνα με την UKMTO.

