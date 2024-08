Συνετρίβη αεροπλάνο με 62 επιβάτες στην Βραζιλία - Συγκλονίζουν τα βίντεο από την πτώση

Αεροπλάνο συνετρίβη στο Vinhedo της Βραζιλίας, στο οποίο επέβαιναν 62 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος.

Τελευταία ενημέρωση 21:05

Αεροπλάνο της VeoPass συνετρίβη στην περιοχή Βινέδο στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στο οποίο επέβαιναν 62 άτομα, συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της εταιρίας Voepass, στο μοιραίο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν επιζώντες. Το αεροπλάνο τύπου ATR-72 της εταιρείας Voepass Linhas Areas εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κασκαβέλ, στην πολιτεία Παρανά, προς το Γκουαρίγιος του Σάο Πάολο. Η πολιτειακή πυροσβεστική υπηρεσία του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε ότι ένα αεροσκάφος συνετρίβη στο Βινχέντο και ότι έστειλε επτά πληρώματα στην περιοχή του δυστυχήματος.

Στις εικόνες από τον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας, διακρίνονται πυκνοί καπνοί να υψώνονται στον ουρανό από το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος. Αναλυτικότερα, το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε ότι το αεροπλάνο έπεσε πάνω σε ένα σύμπλεγμα δέντρων και ακολούθησε έκρηξη με ένα μεγάλο νέφος μαύρου καπνού.

#BREAKING: These videos show the shocking moment when an ATR-72-500 passenger aircraft of VeoPass, 'PS-VPB', stalled & crashed while spinning at Vinhedo near São Paulo, Brazil. It was en-route from Cascavel to Sao Paulo when crashed.All passengers and crew are reported to be dead pic.twitter.com/egQWlPEAP3

— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 9, 2024