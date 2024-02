ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια παρέλασης των νικητών του Super Bowl στο Κάνσας - Πάνω από 10 τραυματίες

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σήμερα στο Κάνσας Σίτι, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τη νίκη των Kansas City Chiefs στο Super Bowl, ανακοίνωσε η αστυνομία αυτής της πόλης του Μιζούρι, στις κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελευταία ενημέρωση: 23.08

BREAKING: Kansas City Chiefs parade shooting: Police order crowds away from Union Station after multiple shots ring out while Super Bowl champs celebrate win pic.twitter.com/g0vstfvaXm

— Ian Miles Cheong (@stillgray) February 14, 2024