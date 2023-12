Γάζα: Τουλάχιστον 700 νεκροί Παλαιστίνιοι το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τη Χαμάς

Επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς. Πλοίο βρετανικών συμφερόντων χτυπήθηκε από πύραυλο στα ανοιχτά της Υεμένης.

Για τον θάνατο τουλάχιστον 700 ατόμων στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, έκανε λόγο η πλευρά της Χαμάς σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Al Jazeera- αριθμός που αν ισχύει δείχνει μια επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ισραήλ - Χαμάς.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν 15.523 άνθρωποι από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα που ξεκίνησαν μετά την επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος έχουν μέχρι στιγμής προκαλέσει τον τραυματισμό 41.316 ανθρώπων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, τον Ασχράφ αλ Κίντρεχ.

Όπως αναφέρει το αραβικό Μέσο, μεταξύ άλλων, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε σχολείο της καθολικής εκκλησίας στη Γάζα, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο πολλά άτομα, πιστεύοντας ότι εκεί ήταν ασφαλή.

The Israeli Air Force bombed the Holy Family School in Gaza City that belongs to the Catholic Church and hosts hundreds of internally displaced people… they thought they were safer in a Church institution and got bombed on the first Sunday of #Advent. Nowhere is safe in Gaza. https://t.co/oIADo6pWHB

— Xavier Abu Eid (@xabueid) December 3, 2023