ΗΠΑ: Έκρηξη αυτοκινήτου στην γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα

Αναφορές για 2 νεκρούς από αμερικανικά ΜΜΕ.

Τελευταία ενημέρωση 21.32

Η γέφυρα Ρέινμποου στους Καταρράκτες του Νιαγάρα, που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά, έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας σήμερα το απόγευμα λόγω ενός «συμβάντος» στο οποίο εμπλέκεται ένα όχημα που εισερχόταν στις ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

🚨Breaking: Camera footage of vehicle suspected in terrorist attack at CAN/US border crossing. Reports of vehicle traveling at over 100mph before collision.#Ontario #OPP #RainbowBridge #explosion #Buffalo #NewYork pic.twitter.com/lZAmQtAWBs

— DaveO ⚔️ 🗽 (@Patri0tCx_) November 22, 2023