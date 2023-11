Wyndham Grand Mirabello και Zeus International Hotels & Resorts: 4 νέες βραβεύσεις στα 7 Stars Luxury Hospitality & Lifestyle Awards

Το Wyndham Grand Mirabellο έχει καταφέρει να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για τους επισκέπτες του.

Ο Όμιλος Zeus International καθώς και το ξενοδοχείο Wyndham Grand Mirabello ξεχώρισαν φέτος στην φαντασμαγορική τελετή απονομής των διεθνών Seven Stars Luxury Hospitality and Lifestyle Awards, που έλαβαν μέρος το Σάββατο 28 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Mirabello, αποσπώντας 3 βραβεία για τις εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών του ξενοδοχείου καθώς και 1 για την ταχύτατη ανάπτυξη του ομίλου στο κομμάτι της Luxury φιλοξενίας.

Συγκεκριμένα το Wyndham Grand Mirabello απέσπασε τα ανώτατα βραβεία αριστείας στις κατηγορίες Best Luxury Beach Resort, Best Luxury Marina Resort καθώς και το Best Luxury Wedding Resort.

Το Wyndham Grand Mirabello, τοποθετημένο στα καταγάλανα νερά του κόλπου Μιραμπέλο, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μοναδικής ομορφιάς και αισθητικής, έχει καταφέρει να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες για τους επισκέπτες του.

Οι βραβευμένες με μπλε σημαία ιδιωτικές παραλίες του, η ιδιωτική μαρίνα με πλήρως εξοπλισμένο λιμένα (διαθέτει εξαιρετικές υπηρεσίες σχεδιασμένη να υποδέχεται τους ιστιοπλόους ταξιδιώτες της) είναι μερικά από τα αναρίθμητα πλεονεκτήματά του ξενοδοχείου.

Η διάκριση του ομίλου της Zeus International Hotels & Resorts, στην κατηγορία Luxury Business Growth Award of the year, αποδεικνύει έμπρακτα πως ο όμιλος είναι προσηλωμένος στο όραμά του, ξεχωρίζει και προοδεύει έχοντας καταφέρει να εδραιωθεί στον τομέα της luxury φιλοξενίας και του τουρισμού σε όλη την Ευρώπη.

Ο κος Γιώργος Σφακιανάκης, Γενικός Διευθυντής του ξενοδοχείου Wyndham Grand Mirabello δήλωσε: «είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς η βράβευση τόσο του Wyndham Grand Mirabello όσο και του ομίλου Zeus International από έναν παγκόσμιο θεσμό για το έργο, το όραμα και την πορεία μας στον τομέα του τουρισμού. Οι διακρίσεις αυτές είναι μια επιβεβαίωση των προσπαθειών όλων των συντελεστών της επιτυχίας του Ομίλου της Zeus International.

Η λίστα των παρευρισκόμενων περιλάμβανε ισχυρά και διακεκριμένα ονόματα από τον τομέα του τουρισμού από τον ελληνικό και το διεθνή χώρο, δίνοντας έτσι την δυνατότητα προβολής της Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο.