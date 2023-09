ΗΠΑ: Ο στρατός ζητά τη βοήθεια των πολιτών για να εντοπίσει ένα μαχητικό F-35

Ο αμερικανός στρατός εξακολουθεί να ψάχνει ένα μαχητικό F-35 το οποίο «εξαφανίστηκε» την Κυριακή έπειτα από ένα ατύχημα κοντά σε μια αεροπορική βάση στη Νότια Καρολίνα και ζήτησε τη... βοήθεια του κοινού για να το εντοπίσει.

Ο κυβερνήτης του F-35B Lightning II χρησιμοποίησε το σύστημα εκτόξευσης και σώθηκε, όπως ανέφερε η διοίκηση της Βάσης Τσάρλεστον.

«Αν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει τις ομάδες μας να εντοπίσουν το F-35, σας παρακαλούμε καλέστε στο Κέντρο Αμυντικών Επιχειρήσεων της Βάσης», έγραψε στην πλατφόρμα X η διοίκηση, δίνοντας και ένα τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες.

We’re coordinating with @MCASBeaufortSC, the 2nd MAW out of MCAS Cherry Point, @Navy_Region_SE, the FAA, the @CivilAirPatrol, as well as local, county, and state law enforcement across SC. Teams continue to search for the U.S. Marine Corps F-35B, using ground and air assets.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 18, 2023