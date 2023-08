Τουρκία: Σεισμός 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μαλάτεια

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 10 χλμ, ενώ ακολούθησαν μετασεισμοί μικρότερης έντασης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (ΕΜSC), με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στα επτά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μαλάτεια, σε μια περιοχή που χτυπήθηκε σκληρά από τους φονικούς σεισμούς του περασμένου Φερβουαρίου.

