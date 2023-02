Σεισμοί σε Τουρκία και Συρία: Ξεπέρασαν τους 5.000 οι νεκροί, τεράστιες οι καταστροφές

Οι σεισμοί έχουν επηρεάσει άμεσα πάνω από 13,5 εκατ. άτομα, με δεκάδες χιλιάδες τραυματιών.

Τελευταία ενημέρωση: 13:44

Το φράγμα των 5.000 ξεπέρασαν οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στην Τουρκία και τη Συρία, με τις αρχές των δύο χωρών να αναμένουν περαιτέρω και σημαντική αύξηση των θυμάτων λόγω της πρωτοφανούς καταστροφής.

Στο επίκεντρο των προσπαθειών των σωστικών συνεργείων βρίσκεται η ένταση των προσπαθειών για τον εντοπισμό επιζώντων, με τις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί τα κτήρια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν να θέτουν μεγάλα εμπόδια στο έργο των αρχών.

Παράλληλα, η σεισμική δραστηριότητα συνεχίζεται αμείωτη, με 312 μετασεισμούς διάφορων μεγεθών να έχουν καταγραφεί από το ξημερώματα της Δευτέρας στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας.

Όπως αναφέρεται στον τελευταίο απολογισμό της υπηρεσίας διαχείρισης και αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας (AFAD), οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 3.432, ενώ πάνω από 21.000 έχουν τραυματιστεί.

Οι τουρκικές αρχές έχουν διασώσει πάνω από 8.000 άτομα. Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ Οκτάϊ δήλωσε πως έχουν φτάσει από το εξωτερικό μέχρι στιγμής 3.294 άτομα από προσωπικό διασωστικών συνεργείων για να συνδράμουν στο έργο του εντοπισμού των επιζώντων.

Σύμφωνα με τον Οκτάϊ, μόνο οχήματα διάσωσης και παροχής βοήθειας επιτρέπεται να κινούνται προς ή από το Χατάι, το Καχραμάνμαρας και το Αντιγιαμάν, τρεις από τις πλέον πληγείσες επαρχίες. Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται σε αυτές τις τρεις επαρχίες καθώς και στη Μαλάτια, πρόσθεσε ο Οκτάι.

Σύμφωνα με την AFAD οι σεισμοί έχουν επηρεάσει άμεσα πάνω από 13,5 εκατ. άτομα στη χώρα.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει διαθέσει 24.443 διασώστες, 10 πλοία και 50 αεροσκάφη για τον απεγκλωβισμό επιζώντων από τα συντρίμμια των κτηρίων και την απομάκρυνση τους από τις ζώνες καταστροφών.

TRT World's Obaida Hitto is in Hatay where search & rescue efforts continue to save people from collapsed buildings#TurkiyeQuakes pic.twitter.com/yhyU9rwVd4

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 7, 2023