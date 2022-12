«Χτίζεται» η πρώτη ελληνική Belharra - Naval Group: Σημαντική πρόοδος στη φρεγάτα «Κίμων»

Στη δημοσιότητα έδωσε η γαλλική ναυπηγική Naval Group φωτογραφίες από τις εργασίες για την παράδοση της πρώτης φρεγάτας Belharra.

Σημαντική πρόοδος στη ναυπήγηση της πρώτης ελληνικής φρεγάτας FDI «Belharra» κλάσεως «Κίμων» επετεύχθη επτά εβδομάδες μετά την τοποθέτηση του πρώτου μπλοκ της φρεγάτας στη δεξαμενή, στα ναυπηγεία της Naval Group στο Λοριάν της Γαλλίας. Όπως ανακοινώθηκε, πέντε προεξοπλισμένοι τομείς, της πρώτης ελληνικής φρεγάτας κλάσης «Κίμων», τοποθετήθηκαν στο διάμηκες, με τους δύο πρώτους τομείς να έχουν ήδη συγκολληθεί μεταξύ τους.

[#NAVGREEK] ⚓🇬🇷 Live from our Lorient construction site! Snapshot of the dynamometer installation and operation. We are pleased to call on the 🇬🇷 company CROSS TECHNICAL SERVICES for this mission. pic.twitter.com/ZBM4PmL0Yb

— Naval Group (@navalgroup) December 15, 2022