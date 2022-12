Το μέλλον της μεταξουργίας «υφαίνεται» στο Σουφλί

Διημερίδα για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του διαχρονικά πολύτιμου μεταξιού, διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Χρυσαλλίδα».

Ένα ταξίδι στο χρόνο, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του διαχρονικά πολύτιμου μεταξιού, διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο στο Σουφλί τη «μεταξένια πόλη», ο Σύλλογος Φίλων Μετάξης «Χρυσαλλίδα». Στο περιθώριο της διημερίδας ο πρόεδρος του συλλόγου, Γιώργος Τσιακίρης ξετυλίγει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το κουβάρι της ιστορίας και κυρίως των προοπτικών που «υφαίνονται» για την τοπική οικονομία μέσω του ιδιότυπου και με ετερόκλητα χαρακτηριστικά νήματος, του λεπτεπίλεπτου και συνάμα εξαιρετικά ανθεκτικού.

Η διημερίδα, σύμφωνα με τον κ. Τσιακίρη, είναι ένα ακόμη βήμα ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού ο οποίος μέσω της καταγραφής και της αξιοποίησης των νέων δεδομένων στον κλάδο της υφαντουργίας και ειδικότερα της μεταξουργίας οδηγεί σε καλύτερες και μεγαλύτερες παραγωγές, σε περισσότερα οφέλη για τον τόπο, τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Αξιόλογοι, όπως σημειώνει, ομιλητές μεταξύ των οποίων η Αικατερίνη Πολυμέρου Καμηλάκη, πρόεδρος της Επιτροπής για τη Χειροτεχνία του υπουργείου Ανάπτυξης και διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, η Κατερίνα Φρέντζου, ιδρύτρια του Branding Heritage, η Φιόρη Ζαφειροπούλου επικεφαλής του Ερευνητικού Κέντρου Βιώσιμης Μόδας και ιδρύτρια του Fashion Revolution Greece, φωτίζουν με τις γνώσεις και την εμπειρία τους διαδρομές για την περαιτέρω ανάπτυξη της μεταξουργίας στην περιοχή. «Η χειροτεχνία, ένα εκ των θεμάτων της διημερίδας, μας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα γιατί επιστρέφει με πολύ μεγάλη δυναμική. Γενικότερα στην Ευρώπη υπάρχει σημαντική ζήτηση για προϊόντα χειροτεχνίας που είναι πολύ ψηλά στην προτίμηση των καταναλωτών. Διερευνούμε πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν τέτοια προϊόντα τα οποία θα φέρουν σε μεγάλο βαθμό και τις πολιτιστικές επιρροές της περιοχής μας», σημειώνει ο κ. Τσιακίρης συμπληρώνοντας πως η συνεχής ενημέρωση και άντληση πληροφοριών για ό,τι νέο αναδύεται στον συγκεκριμένο κλάδο είναι πολύ σημαντική και εκδηλώσεις όπως αυτή συμβάλλουν στον εντοπισμό των δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών και της ανάπτυξής τους.

Το Σουφλί στο σταυροδρόμι Δύσης-Ανατολής

«Από όπου πέρασε ο Δρόμος του Μεταξιού άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον πολιτισμό, την οικονομία ακόμη και την αρχιτεκτονική (σ.σ. χαρακτηριστικό παράδειγμα τα επιβλητικά λόγω όγκου κουκουλόσπιτα του Σουφλίου)... Δεν είναι τυχαίο ότι το Σουφλί διέπρεψε στην παραγωγή μεταξιού τον 19ο και τον 20ό αιώνα, με τους ανθρώπους του να ταξιδεύουν αρχικά με το κουκούλι και στη συνέχεια με το νήμα και το ύφασμα. Επιστρέφοντας δεν έφερναν μαζί τους μόνο χρήματα αλλά και αυτό το νέο που βλέπαν έξω, σε μία Ευρώπη που ζούσε την Αναγέννηση», αναφέρει χαρακτηριστικά. Οι επιρροές Ανατολής και Δύσης συναντώνται στο σταυροδρόμι στο οποίο βρίσκεται το Σουφλί και «από δω γινόταν το εμπόριο, από εδώ ξεκινούσαν τα μεγάλα ταξίδια, εδώ φτάναν και οι άνθρωποι να επιχειρήσουν».

Το brand name και οι εξαγωγές

Η προσπάθεια καθιέρωσης ενός brand name των μεταξωτών του Σουφλίου μετρά πολλά χρόνια σύμφωνα με τον πρόεδρο της «Χρυσαλλίδας» και σ' αυτή συμμετέχουν επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί, σύλλογοι, ο δήμος αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. «Έχουμε καταφέρει σήμερα να υπάρχει μία αρκετά υψηλή αναγνωρισιμότητα. Είναι πολλές οι φορές που οι πελάτες ζητούν στην ετικέτα των μεταξωτών προϊόντων να μην αναφέρεται απλά made in Greece αλλά made in Soufli», τονίζει. Το γεγονός αυτό σύμφωνα με τον κ. Τσιακίρη είναι ενδεικτικό της θετικής εικόνας που έχει δημιουργηθεί για την ταυτότητα των μεταξωτών του Σουφλίου τα οποία κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στις διεθνείς αγορές καθώς συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. «Φαίνεται ότι αυτό το brand name όπως χτίζεται, λειτουργεί και πιστεύω ότι στο σημείο όπου βρισκόμαστε πρέπει να το αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο προς όφελος της πόλης, των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Δίνει μία μεγάλη προοπτική για όποιον θέλει να ασχοληθεί και να επιχειρήσει με το μετάξι του Σουφλίου». Ειδικότερα για την εξαγωγική δραστηριότητα αναφέρει πως «διαρκώς ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή φεύγουν προϊόντα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες ηπείρους, στην Αμερική και στην Αυστραλία. Η τιμή του μεταξιού ανεβαίνει διαρκώς στην παγκόσμια αγορά και αυτό είναι ένα θέμα που δημιουργεί προβλήματα αλλά δημιουργεί και ευκαιρίες. Ευκαιρία είναι ότι εμείς γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί έναντι της Κίνας και της Ινδίας που έχουν αποκτήσει ένα κακό όνομα στην ποιότητα των προϊόντων κι έχουμε και το πλεονέκτημα ως ελληνικό προϊόν των καλύτερων τιμών. Εφόσον αυτή η παραγωγή μεγαλώσει, εκτιμώ ότι θα έχουμε και τη δυνατότητα περισσότερων εξαγωγών».

Η νέα γενιά σηροτρόφων-μεταξουργών

Ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε και στη νέα γενιά: «Το Σουφλί δεν έχασε ποτέ την ιδιότητα του μεταξοπαραγωγικού κέντρου και τα τελευταία χρόνια αυτό γίνεται ακόμη πιο δυνατό γιατί υπάρχει και το ενδιαφέρον για τη μεταξουργία των νέων ανθρώπων. Είναι πολύ σημαντική η λειτουργία φέτος και του τμήματος Σηροτροφίας στο ΔΙΕΚ Σουφλίου, τα μαθήματα του οποίου παρακολουθούν ήδη περίπου 17 σπουδαστές. Νέοι άνθρωποι που θα ενταχθούν στον κλάδο της σηροτροφίας-μεταξουργίας έχοντας αποκτήσει την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και με τη βοήθεια των παλαιότερων σηροτρόφων-μεταξουργών θα εφαρμόσουν τις νέες τεχνικές καλλιέργειας που θα οδηγήσουν σε καλύτερες και μεγαλύτερες παραγωγές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ