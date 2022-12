Βέλγιο: Τέσσερις συλλήψεις για την υπόθεση διαφθοράς στην ευρωβουλή- Συμπεριλαμβάνεται η Ε. Καϊλή αναφέρει η L' Echo

Συνολικά βρέθηκαν υπό κράτηση έξι άτομα, δύο εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθερα.

Χωρίς να δίνει συγκεκριμένα ονόματα, η ανακοίνωση από τις βελγικές αρχές κάνει λόγο για τέσσερις συλλήψεις, στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση διαφθοράς, αναφέρει το skai.gr

Οι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επίσης, αναφέρεται ότι δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα, χωρίς επίσης να διευκρινίζεται ποια.

Στο δελτίο Τύπου των βελγικών αρχών, σημειώνεται ακόμη ότι την Παρασκευή βρέθηκαν υπό κράτηση έξι άτομα.

Πάντως η Βελγική εφημερίδα L' Echo στο «πρωτοσέλιδο» της στον διαδικτυακό τόπο της, αναφέρει ότι η Ελληνίδα ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνεται στους συλληφθέντες.

Η υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει «πολιτικό σεισμό» στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου της ευρωβουλής, Ρομπέρτα Μετσόλα. Με μήνυμα της στο twitter ανέφερε ότι η το ευρωκοινοβούλιο στέκεται σταθερά απέναντι στη διαφθορά. Πρόσθεσε ότι καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη δεν θα προβεί σε σχόλια, τονίζοντας ότι θα παραχθεί κάθε δυνατή βοήθεια στις αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We'll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022