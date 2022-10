Η αθλητική γιορτή των 10 χρόνων Navarino Challenge

Πάνω από 3.000 συμμετοχές και σημαντικά ονόματα του αθλητισμού στο φετινό Navarino Challenge.

Πάνω από 3.000 συμμετοχές και σημαντικά ονόματα του αθλητισμού στο φετινό Navarino Challenge.

Η κορυφαία γιορτή αθλητικού τουρισμού και ευεξίας της Ευρώπης, το Navarino Challenge, γιόρτασε τα 10 χρόνια του, στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με πάνω από 40 δράσεις, 16 Ολυμπιακά αθλήματα και 15 Ολυμπιονίκες στην Costa Navarino και την Πύλο.

Με το κεντρικό μήνυμα, «ο αθλητισμός ενώνει» και ακολουθώντας τον σκοπό του Ολυμπιακού Κινήματος, το φετινό Navarino Challenge είχε περισσότερες από 3.000 συμμετοχές, ανθρώπων όλων των ηλικιών, από 1 μηνός έως 90 ετών αλλά και δυνατοτήτων, καθώς και πάνω από 20 αθλητές ΑΜΕΑ, που συμμετείχαν στις δράσεις της αθλητικής γιορτής, σε ένα πλήρες πρόγραμμα που φιλοξένησε τον κόσμο του στα ξενοδοχεία The Westin Resort Costa Navarino, The Romanos, a Luxury Collection Resort και W Costa Navarino.

Το Navarino Challenge αποτέλεσε κομμάτι των ερασιτεχνών και επαγγελματιών αθλητών που συμμετείχαν, καθώς όλοι μαζί μοιράστηκαν τις ίδιες αξίες, παρουσία Ολυμπιονικών, με φόντο το υπέροχο Μεσσηνιακό τοπίο και τον κόλπο του Ναυαρίνου. Η μοναδική γιορτή του αθλητικού τουρισμού συγκέντρωσε αθλητές, οικογένειες και παιδιά από 23 χώρες όπως ενδεικτικά από: Η.Π.Α., Αργεντινή, Νότια Κορέα, Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία και Τουρκία, με έναν κοινό παρονομαστή, τον αθλητισμό.

Γνωριμία με κορυφαίους Ambassadors & Instructors

Το Navarino Challenge είναι ίσως η μόνη διοργάνωση εκτός των Ολυμπιακών Αγώνων, στην οποία μπορούν να συναντηθούν και να αθληθούν μαζί τεράστιες προσωπικότητες του αθλητισμού και Ολυμπιονίκες όπως οι αθλητές του Μεγάλου Χορηγού της διοργάνωσης, Stoiximan, Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Στέφανος Ντούσκος, Βασιλική Μιλλούση, Θοδωρής Βλάχος, Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Πρίντεζης, Χρήστος Βολικάκη, Μαρία Πρεβολαράκη, Κριστιάν Γκολομέεβ, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συναντήσουν τους Νάσο Γκαβέλα, Γρήγορη Πολυχρονίδη, Μάκη Καλαρά, Περικλή Ιακωβάκη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Εβίνα Μάλτση, Joe Arlauckas, Κωνσταντίνο Καρνάζη, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, Γεωργία Καλτσή, Γιώργο Λαζαρίδη, Γρηγόρη Σουβατζόγλου και να προπονηθούν με τους Νίκο Γέμελο, Χρήστο Γάτση, Δημήτρη Μώρο, Αλέξανδρο Νικολαΐδη, Χριστίνα Φλαμπούρη και Μάντη Περσάκη.

Βραδιά αφιερωμένη στα 10 χρόνια Navarino Challenge

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή βραδιά απονομών αφιερωμένη στα 10 χρόνια της διοργάνωσης, που ήταν γεμάτη αναμνήσεις, συγκινήσεις και αστέρια του αθλητισμού. Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η ηθοποιός και παρουσιάστρια Νάντια Κοντογεώργη. Η διοργάνωση του Navarino Challenge χαιρέτησε έναν φίλο και πάνω απ’ όλα άνθρωπο, τον κορυφαίο αθλητή-πρότυπο, δις αργυρό Ολυμπιονίκη του tae kwon do Αλέξανδρο Νικολαΐδη με ένα ξεχωριστό και συγκινητικό μήνυμα από τη σύζυγό του Δώρα Τσαμπάζη που ένωσε τον κόσμο σε μια μεγάλη αγκαλιά. Τον χαιρετισμό τους στην εκδήλωση απηύθυναν τόσο ο Hall of Famer, Ολυμπιονίκης & πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, όσο και ο Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης. Στο πλαίσιο των απονομών:

οι Λευτέρης Πετρούνιας, Μίλτος Τεντόγλου, Στέφανος Ντούσκος, Βασιλική Μιλλούση, Θοδωρής Βλάχος, Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Πρίντεζης, Χρήστος Βολικάκης, Μαρία Πρεβολαράκη, Κριστιάν Γκολομέεβ βραβεύτηκαν από τον Founder & CEO της Kaizen Gaming, κ. Γιώργο Δασκαλάκη,

ο Κωνσταντίνος Καρνάζης μαζί με τους γονείς του Fran & Nick βραβεύτηκαν από τους co-founders του Navarino Challenge τον πρώην Executive Director του The Hellenic Initiative, κ. Peter Poulos και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ActiveMedia Group, κ. Άκη Τσόλη

ο Νάσος Γκαβέλας βραβεύτηκε από τον President & CEO της Samsung Electronics Hellas, κ. Θεόφιλο Shin Byungmoo, για το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο που ήρθε στην Πύλο, 109 χρόνια μετά τον Τσικλητήρα

οι Λευτέρης Πετρούνιας και Βασιλική Μιλλούση βραβεύτηκαν από την Marketing Manager της Europa, κα. Μαρία Μιχαλοπούλου για την προώθηση του αθλητισμού ως πρότυπο οικογένειας

τον Θοδωρή Βλάχο βράβευσε ο Key Account Manager της Βίκος ΑΕ, κ. Μιχάλης Ευδαίμων με το βραβείο ήθους, εκπροσωπώντας την Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης

τον διεθνή ποδοσφαιριστή της Liverpool FC, Κώστα Τσιμίκα και τον CEO της Prosport, κ. Πασχάλη Τουντούρη, που εκπροσώπησε τον αθλητή, βράβευσε ο Managing Director της Miele Hellas, κ. Θάνος Κυριαζής

τον Γρηγόρη Σουβατζόγλου βράβευσε ο Country Manager της The North Face, Ηλίας Κανάκης

τους πρεσβευτές Γρηγόρη Πολυχρονίδη, Περικλή Ιακωβάκη, Εβίνα Μάλτση, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη, Νίκο Γέμελο, Joe Arlauckas, Χριστίνα Φλαμπούρη, Γεωργία Καλτσή βράβευσε η Market Access & Public Affairs Director της Novo Nordisk, κα. Μαίρη Καραγεώργου

τους instructors Μάντη Περσάκη, Χρήστο Γάτση, Δημήτρη Μώρο και Αλέξανδρο Νικολαΐδη, βράβευσε ο owner της Sportadore και exclusive distributor της Luanvi στην Ελλάδα, κ. Μάνος Σηφάκης

τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, κ. Παναγιώτη Καρβέλα που εκπροσώπησε τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου και ιδιοκτήτη του εστιατορίου Ποσειδωνία, κ. Βασίλη Βρεττάκο και τον ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων Karalis Beach και Karalis City, κ. Διονύση Καραλή βράβευσε ο Facilities Management Director της Costa Navarino, κ. Γιώργος Παναγέας

Μαζικές Συμμετοχές στο Τρέξιμο

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες δρομείς, σύλλογοι, καθώς και ΑμεΑ αθλητές από τον Σύλλογο ΔιαφοροΖΩ έλαβαν μέρος στις διαδρομές τρεξίματος του φετινού Navarino Challenge. Οι συμμετέχοντες έτρεξαν στον Ημιμαραθωνίο powered by Miele, στα 10χλμ powered by Stoiximan και στα 5χλμ powered by Samsung ακόμα και με τα κατοικίδιά τους, ενώ εκατοντάδες παιδιά έτρεξαν στο 1χλμ powered by Βίκος.

Μοναδικά δώρα, τα πλουσιότερα από ποτέ δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα στα 5χλμ η Samsung Electronics Hellas πρόσφερε σε όσους τερμάτισαν τα μοναδικά ασύρματα ακουστικά Samsung Galaxy Buds Pro, η Miele πρόσφερε ένα finisher μπλουζάκι, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν το επίσημο t-shirt της διοργάνωσης που σχεδίασε η Luanvi, Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού του Navarino Challenge, που έφερε το σχέδιο του Γρύπα. Παράλληλα, 10 τυχεροί κέρδισαν τη μοναδική ηλεκτρική σκούπα Triflex Cat & Dog της Miele.

Το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος βρέθηκε και πάλι δίπλα σε όλους τους αθλητές φροντίζοντας για την ενυδάτωσή τους, ενώ οι δρομείς του Ημιμαραθωνίου ενίσχυσαν τις δυνάμεις τους με τα ενεργειακά τζελ ReCharge Gel και τα υπέροχα MoiMüv Flapjacks Πρωτεΐνης της GymBeam. Η Target Security φρόντισε για την ασφάλεια των συμμετεχόντων, ενώ η Fysiotek ανέλαβε την αποκατάσταση και αποθεραπεία των αθλητών στον τερματισμό τους.

Όλοι οι δρομικοί αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα όλων των διαδρομών στο τρέξιμο: https://bit.ly/3DuOBCs

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, ο χώρος των εγγραφών είχε μετατραπεί σε έναν μοναδικό εκθεσιακό χώρο στον οποίο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις δυνατότητες της τέταρτης γενιάς αναδιπλούμενων smartphones, Galaxy Z Flip4 και Fold 4, που ωθούν τα όρια της τεχνολογίας, καθώς και το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα tablet της Samsung, Galaxy Tab S8 Ultra. Ακόμη, όσοι βρέθηκαν εκεί γνώρισαν τα κορυφαία wearables της Samsung Electronics Hellas, Official Technology Sponsor του Navarino Challenge, τα ολοκαίνουργια smartwatches Galaxy Watch5 και τα ασύρματα ακουστικά Buds2 Pro, για καθηλωτικό ήχο εν κινήσει. Παράλληλα οι συμμετέχοντες θαύμασαν τις μοναδικές οικιακές συσκευές υψηλής ποιότητας της Miele Hellas, Επίσημου Χορηγού της διοργάνωσης, τη μοναδική συλλογή ρούχων και αθλητικού εξοπλισμού της Luanvi, ενώ γνώρισαν από κοντά τη νέα σειρά «Orophographia» των Kois Optics, που συνδυάζει άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική.

Αντίστοιχα, η Europa, μία από τις ισχυρότερες εταιρείες διέλασης, στήριξε ως Επίσημος Χορηγός τη διοργάνωση, αναδεικνύοντας τον αθλητισμό, το αθλητικό και Ολυμπιακό πνεύμα καθώς και τη συμμετοχή αθλητών όλων των δυνατοτήτων και ηλικιών φέρνοντας στο προσκήνιο τις ευγενείς αρετές και αξίες του αθλητισμού, τις αξίες που στηρίζει εδώ και χρόνια η Europa μέσα από το εκτενές πρόγραμμα Κοινωνικής ευθύνης, το Europa Cares.

Πάνω από 40 αθλητικές δραστηριότητες

Το φετινό πρόγραμμα του Navarino Challenge ήταν το πλουσιότερο από ποτέ στην ιστορία των 10 χρόνων του. Οι δράσεις που παρουσιάστηκαν ήταν οι ακόλουθες:

αγώνας επίδειξης τένις powered by Miele με τη συμμετοχή του Γιώργου Λαζαρίδη

αγώνας επίδειξης μπάσκετ ΑΜΕΑ powered by Samsung με τη συμμετοχή της ομάδας μπάσκετ ΑΜΕΑ του Αμαρουσίου, της Γεωργίας Καλτσή και του Μάκη Καλαρά

4on4 τουρνουά μπάσκετ powered by Trace ‘n Chase με τη συμμετοχή του Joe Arlauckas και της Εβίνας Μάλτση. Ένα τουρνουά που αφιερώθηκε στη μνήμη του δις αργυρού Ολυμπιονίκη του ταε κβον ντο Αλέξανδρου Νικολαΐδη, με τους συμμετέχοντες να φορούν όλοι εμφανίσεις της ομάδας του Άρη με το όνομα του αείμνηστου και κορυφαίου Αλέξανδρου και στη φανέλα τους τον αριθμό 6.

tennis induction powered by Miele

ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά powered by Stoiximan με τον Χρήστο Βολικάκη

high intensity training

μαθήματα kick boxing powered by Samsung

μαθήματα baby swimming

μαθήματα πυγμαχίας

μαθήματα κωπηλασίας powered by Stoiximan με τον Στέφανο Ντούσκο

spinning challenge powered by Βίκος

μαθήματα pilates powered by Samsung

yoga powered by Messinian Spa

men’s & women’s round robbin tournament με UTS format powered by Miele

καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία

μαθήματα μπάσκετ powered by Iroes με τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Γιώργο Πρίντεζη, Joe Arlauckas, Εβίνα Μάλτση

half day kids camp

τουρνουά padel powered by Stoiximan

beachathlon powered by Europa

F45 Barrio Salamanca Heavy Cardio Workout

Tsimikas Football Clinics powered by Prosport

μαθήματα αναρρίχησης powered by The North Face

King of the Court Beach Volley Tournament ανδρών, γυναικών και μεικτό powered by Europa

CrossFit

άλμα εις μήκος powered by Stoiximan με τον Μίλτο Τεντόγλου

μαθήματα golf powered by Bombay Sapphire

gymnastics powered by Stoiximan με τον Λευτέρη Πετρούνια

gymnastics powered by Iroes με τη Βασιλική Μιλλούση

μαθήματα ελευθέρας πάλης powered by Stoiximan με τη Μαρία Πρεβολαράκη

“Feed the Fish” golf exhibition game powered by Samsung

μαθήματα κολύμβησης powered by Stoiximan από τον Κριστιάν Γκολομέεβ

Ημιμαραθωνίος αγώνας τρεξίματος powered by Miele

10χλμ τρέξιμο powered by Stoiximan

5χλμ τρέξιμο powered by Samsung

1χλμ τρέξιμο για παιδιά powered by Βίκος

Ημερίδα για την Παιδική Παχυσαρκία powered by Novo Nordisk

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, η παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk ως Strategic Healthcare Sponsor διοργάνωσε μια ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το χρόνιο ζήτημα της αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και την ανάδειξή της ως νόσο. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Ελληνοαμερικανός υπερμαραθωνοδρόμος Κωνσταντίνος Καρνάζης, ο EuroLeague Legend και πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ Μαδρίτης Joe Arlauckas και ο Μεσσήνιος υπερμαραθωνοδρόμος αθλητής Βασίλης Κουμανάκος, ενώ τον χαιρετισμό της απηύθυνε η Market Access & Public Affairs Director της Novo Nordisk, κα. Μαίρη Καραγεώργου, μιλώντας για την εκστρατεία της Novo Nordisk #PameNaXasoume.

Αθλητές και πρεσβευτές της διοργάνωσης κινήθηκαν με ασφάλεια, με τα αυτοκίνητα της Sixt του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, Premium Mobility Partner της διοργάνωσης.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες στα τουρνουά tennis και padel έλαβαν πλούσια δώρα από τη Dunlop.

Grand Sponsor της διοργάνωσης ήταν η Stoiximan.

Η Samsung Electronics Hellas στήριξε για ακόμη μία χρονιά τη διοργάνωση ως Official Technology Sponsor.

Official Sponsors της διοργάνωσης ήταν οι Europa και Miele.

Strategic Healthcare Sponsor ήταν η Novo Nordisk.

Official Water ήταν το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος.

Επίσημος Προμηθευτής Αθλητικού Υλικού ήταν η Luanvi.

Premium Mobility Partner ήταν η Sixt του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Επίσημοι Χορηγοί Φιλοξενίας ήταν η Costa Navarino και το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino.

Επίσημοι Υποστηρικτές του Navarino Challenge ήταν το Εστιατόριο Ποσειδωνία, το Karalis Beach Hotel και το Bombay Sapphire.

Sports Memorabilia Partner ήταν η Trace ‘n Chase.

Official Optics Partner της διοργάνωσης ήταν τα Kois Optics.

Official Beauty Partner ήταν η Messinian Spa.

Outdoor Partner ήταν η The North Face.

Medical Partner ήταν ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Συνεργάτες της διοργάνωσης ήταν η εταιρεία μεταφορών με έδρα την Πύλο, Pilia Express, ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, η Phee, η Target Security, η GymBeam η Dunlop και η Fysiotek.

Sustainability Partner ήταν η π3/pi3.

Premium TV Partner ήταν ο ΣΚΑΪ.

Educational Partner ήταν το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Αθλητικοί Συνεργάτες του Navarino Challenge ήταν οι Concept2, Explore Messinia, FitnessArt, F45 Barrio Salamanca, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Navarino Golf Academy, Navarino Outdoors, Pilates by Mandy, Red Swim Academy, Swim O’ Clock, Triantafyllidis Beach Arena, Vizantinos target sport club.

Αρωγοί του Navarino Challenge ήταν οι Vita N Travel, Κτήμα Άλφα, Kayak, Karalis City Hotel & Spa, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τουριστικής Ανάπτυξης Πύλου, Rania's Flower.

Discount Partners ήταν οι Anazoe Spa, Kessaris, Mouratoglou Tennis Center – Costa Navarino, Nargile, Panellinios Agora Games.

Εφαρμογή Αρχών Βιωσιμότητας

Η διοργάνωση φρόντισε για την εφαρμογή αρχών βιωσιμότητας, συμβάλλοντας με τις ενέργειές της στην προστασία του περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, η PHEE είναι η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που χρησιμοποιεί ως κύρια πρώτη ύλη τα νεκρά φύλλα του φυτού Posidonia Oceanica και το Navarino Challenge είναι η πρώτη διοργάνωση παγκοσμίως που δίνει στους συμμετέχοντες μετάλλιο από φύκι, ενώ οι πλακέτες που δόθηκαν στις τιμητικές βραβεύσεις ήταν και αυτές φτιαγμένες από φύκι. Ένα ελληνικό προϊόν, από μια εταιρεία με έδρα την Πελοπόννησο που καινοτομεί προωθώντας τις αρχές της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και της επαναχρησιμοποίησης των φυσικών πόρων. Παράλληλα, δόθηκαν τσάντες από ανακυκλωμένα πλαστικά, οι εγγραφές έγιναν με tablets της Samsung αντικαθιστώντας τη χρήση χαρτιού και με τη συνδρομή της ομάδας της π³= Plastic Pollution Prevention powered by Miele φρόντισε για το μηδενικό αποτύπωμα της διοργάνωσης, αναλαμβάνοντας και τον καθαρισμό των διαδρομών τρεξίματος. Το όραμά της διοργάνωσης είναι η μέγιστη δυνατή συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση.

Η αξία του εθελοντισμού

Πολύ σημαντική ήταν η υποστήριξη που πρόσφεραν στο τρέξιμο οι εθελοντές του Deree - Αμερικάνικου Κολλεγίου Ελλάδος που ενθάρρυναν τους δρομείς. Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υποστήριξε τις δρομικές δράσεις ως Medical Partner ενώ, κομβικής σημασίας ήταν και η συμβολή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Παράρτημα Νομού Μεσσηνίας που βοήθησε στους αγώνες τρεξίματος του Navarino Challenge.

Έρευνα για τον ελληνικό αθλητικό τουρισμό

Η διοργάνωση, διεξήγαγε για ακόμα μία χρονιά έρευνα για το οικονομικό αποτύπωμα του αθλητικού τουρισμού σε συνεργασία με το Deree - Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, τα ευρήματα της οποίας θα παρουσιαστούν τους επόμενους μήνες.

Sharing Is Caring

Το Navarino Challenge θα συνεισφέρει και φέτος στο κοινωνικό σύνολο με τη δράση του Sharing Is Caring. Τα αντικείμενα των online αθλητικών δημοπρασιών θα δοθούν μέσω Silent Auctions και το συνολικό ποσό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί στους ακόλουθους 10 MKO οργανισμούς – CSR Partners: A Little Shelter, Diaforozo, Dogs’ Voice, Φύλακας Άγγελος, HOPEgenesis, Karkinaki, Μικρός Πρίγκηπας, Ο Άλλος Άνθρωπος, π3/pi3, περιοδικό «Σχεδία» - «Διογένης ΜΚΟ».

Το Navarino Challenge πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

Η διοργάνωση εντάχθηκε στις ελληνικές δράσεις του προγράμματος #BeactiveHellas 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τη διοργάνωση και το sports production ανέλαβε η ActiveMedia Group.

Το hashtag #navarinochallenge ήταν το νούμερο ένα trend του Σαββατοκύριακου με τον κόσμο να ανεβάζει μοναδικές στιγμές από τη διοργάνωση στα social media.

