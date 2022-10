Νύχτες Πρεμιέρας: Στην «Επιστροφή στη Σεούλ» το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών απονεμήθηκε στην ταινία «1976» της Μανουέλα Μαρτέλι.

Η ταινία «Επιστροφή στη Σεούλ» του Ντέιβι Τσου κέρδισε τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας κατά την τελετή λήξης που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ (8/10) στον κινηματογράφο Ιντεάλ, όπου έγινε η απονομή των βραβείων στα τρία διαγωνιστικά τμήματα της φετινής διοργάνωσης (Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα, Τμήμα Ντοκιμαντέρ και Τμήμα Ταινιών Μικρού Μήκους).

Με μια στοχαστική, αλλά συνάμα περίτεχνη, αφήγηση που ξεδιπλώνεται σε ελλείψεις, ο Ντέιβι Τσου στην «Επιστροφή στη Σεούλ», ανακαλεί γνώριμους κώδικες της ταινίας ενηλικίωσης και υπογράφει μια πανανθρώπινη σονάτα για όσα μας καθορίζουν κι όσα νομίζουμε πως θέλουμε αλλά ποτέ μας δεν θα γίνουμε.

Η κριτική επιτροπή στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα αποτελούνταν από τον βραβευμένο με Χρυσή 'Αρκτο σκηνοθέτη και σεναριογράφο Ναντάβ Λαπίντ (πρόεδρος), την κριτικό θεάτρου Λουίζα Αρκουμανέα, τον ηθοποιό Αρνό Βαλουά, την παραγωγό Ντιάνα Ελμπόμ και τον πρόεδρο του δικτύου Europa Film Festivals Αλέξις Ζουνκόζα.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών απονεμήθηκε στην ταινία «1976» της Μανουέλα Μαρτέλι. «Θέλαμε να επιβραβεύσουμε μια σκηνοθέτιδα που έχει διατυπώσει μια πραγματική κινηματογραφική πρόταση, υπογράφοντας μια όμορφη μελέτη χαρακτήρων και χτίζοντας έναν φιλόδοξο αισθητικό και αφηγηματικό χώρο μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο που πραγματεύεται έξυπνα το ζήτημα του ολοκληρωτισμού» σημείωσε η κριτική επιτροπή.

Το Βραβείο Σεναρίου δόθηκε στους Σαΐμ Σαντίκ και Μάγκι Μπριγκς για το «Joyland». «Σε μια εποχή που τα όρια των φύλων αμφισβητούνται πιο ριζικά από ποτέ, αυτό το σενάριο βυθίζεται στα αγωνιώδη διλήμματα των καθημερινών ανθρώπων που εμποδίζονται συνεχώς και μοιραία να εξερευνήσουν τις αληθινές τους επιθυμίες και να βιώσουν μια ελεύθερη, χαρούμενη και περιπετειώδη ύπαρξη» ανέφερε η κριτική επιτροπή.

Η ταινία «Μπλε Καφτάνι» (The Blue Caftan) της Μαριάμ Τουζανί κέρδισε το Βραβείο Κοινού Fischer, καθώς και το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ). «Επιλέξαμε να δώσουμε το βραβείο σε μια ταινία, στην οποία η σκηνοθέτις, με ριζοσπαστική κριτική διάθεση, αντιμετωπίζει μια σύνθετη πολιτικοκοινωνική πραγματικότητα και παρουσιάζει εξαιρετικά τους έμφυλους διαχωρισμούς. Έτσι καθιστά για το ευρωπαϊκό κοινό την ταινία της αντίδοτο στον οριενταλισμό» αναφέρει μεταξύ άλλων στο σκεπτικό της η ΠΕΚΚ.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στο «Όλη η Ομορφιά και η Αιματοχυσία» (All the Beauty and the Bloodshed) της Λόρα Πόιτρας που αφηγείται την ταραχώδη ζωή και το έργο της κορυφαίας φωτογράφου Ναν Γκόλντιν. Ταυτόχρονα, όμως, καταγράφει τον επίμονο αγώνα της να ξεσκεπάσει την δυναστεία μεγιστάνων φαρμακοβιομηχάνων που κρυβόταν πίσω από τη θανατηφόρα επιδημία οπιοειδών OxyContin η οποία στοίχισε τη ζωή σε μισό εκατομμύριο ανθρώπους. Η ταινία κέρδισε το Χρυσό Λέοντα στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας.

Η κριτική επιτροπή- που αποτελούνταν από τον ντοκιμαντερίστα Σταύρο Ψυλλάκη (Πρόεδρος), τη δημοσιογράφο Δώρα Αναγνωστοπούλου, την παραγωγό και σκηνοθέτιδα Μαρίνα Δανέζη, τον διευθυντή φωτογραφίας Σαμίρ Λιούμα και την παραγωγό Γκαμπριέλα Μπούσμαν- απένειμε τη Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στην ταινία της Λόρα Πόιτρας «για τη συγκλονιστική απεικόνιση της ειλικρίνειας, τιμιότητας και ελπιδοφόρου μάχης ενάντια στον πιο ισχυρό αντίπαλο». Επίσης απένειμε ειδική μνεία στην ταινία «Ενεχυροδανειστήριο» του Λούκας Κοβάλσκι «για το βαθύτατα μαύρο χιούμορ του και το ειλικρινές πορτραίτο καθημερινών ανθρώπων που δείχνει πραγματική ενσυναίσθηση για τους συγκινητικούς χαρακτήρες του».

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ»

Στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους, το Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας απονεμήθηκε στο «5 p.m. Seaside» του Βάλεντιν Στέισκαλ. «Μια ταινία με λιτή και απέριττη αφήγηση και ταυτόχρονα εντυπωσιακή και βαθιά σε όλα τα επίπεδα» ανέφερε η κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τον σκηνοθέτη Τζώρτζη Γρηγοράκη (πρόεδρος), τους ηθοποιούς Αντίνοο Αλμπάνη και Ταμίλα Κουλιέβα, την εκπρόσωπο πωλήσεων της Heretic Outreach Χριστίνα Λιάπη και τον κριτικό κινηματογράφου Αλέξανδρο Παπαγεωργίου. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής- Αργυρή Αθηνά δόθηκε στην ταινία «Μάγμα» της Λίας Τσάλτα, «μια ιδιαίτερη και υποβλητική ταινία» σύμφωνα με την επιτροπή, που «υπηρέτησε περίτεχνα και με καλλιτεχνική ακρίβεια ένα είδος δύσκολο, σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα». Το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στον Θανάση Τρουμπούκη για την ταινία «Under the lake», που αποτελεί, σύμφωνα με την επιτροπή, «ένα εντυπωσιακό αφαιρετικό πορτρέτο μιας περιοχής και των ανθρώπων της, που μάς υπνώτισε με τις υπέροχες, αξέχαστες εικόνες του». Τα βραβεία συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ έκαστο με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου δόθηκε στον Θάνο Τοκάκη για την ταινία «Tokakis ή What's my Name», «ένα θαρραλέο και ριψοκίνδυνο εγχείρημα αυτομυθοπλασίας που δεν αναζητά την αλήθεια του εαυτού αλλά φωτίζει την κατασκευή του». Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 Ευρώ με την υποστήριξη της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1. Επίσης, η Μελίνα Λουκανίδου για την ταινία «Φωτοευαισθησία» κέρδισε την υποτροφία της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1.

Το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας απονεμήθηκε στον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο για την ταινία «5 p.m. Seaside» του Βάλεντιν Στέισκαλ, και το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη Λένα Παπαληγούρα για την ταινία «Airhostess-737» του Θανάση Νεοφώτιστου.

Το Onassis Award δόθηκε στο «Pendulus» του Δημήτρη Γκότση, «μια κοινωνικά ανήσυχη ταινία, με ευαίσθητη σκηνοθεσία», σύμφωνα με την κριτική επιτροπή, «που ρίχνει φως στα άδυτα μιας κοινότητας που είναι δίπλα μας, αλλά σχεδόν δεν τη γνωρίζουμε». Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ που προσφέρει το Onassis Culture. Η επιχορήγηση προσφέρεται σε κάθε σκηνοθέτη/-ιδα για την ανάπτυξη του σεναρίου της μικρού ή μεγάλου μήκους ταινίας του/της.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λίγο πριν πέσει η αυλαία του φετινού 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας- Νύχτες Πρεμιέρας, ανακοινώνεται η παράταση του με 15 επαναληπτικές προβολές από την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στους κινηματογράφους Ιντεάλ και Αστυ. Οι προβολές περιλαμβάνουν μια επιλογή από το πετυχημένο μεγάλο αφιέρωμα του φετινού Φεστιβάλ στο «Νέο Χόλιγουντ» καθώς και τρεις προβολές που γίνονται κατόπιν απαίτησης του κοινού: το ντοκιμαντέρ «Εννιο» του Τζουζέπε Τορνατόρε, μετά την ενθουσιώδη προβολή του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το «Θεοί και Δαίμονες» του Μπιλ Κόντον (ένα ισχυρό sold out από το αφιέρωμα Queer Britannia) και το πολύκροτο «Η Μαμά και η Πουτάνα» του Ζαν Εστάς στην πρόσφατη ψηφιακή του αποκατάσταση. Το αναλυτικό πρόγραμμα των επαναληπτικών προβολών μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://www.aiff.gr/nea/arthro/aiff_extra_screenings-15555762/