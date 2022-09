Αλλάζει ο βρετανικός ύμνος: Tο «Queen» θα αντικατασταθεί από το «King»

Επίσης θα πρέπει να τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα τα οποία δεν θα απεικονίζουν πια την Ελισάβετ, αλλά το διάδοχό της, βασιλιά Κάρολο.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ο βρετανικός ύμνος και ο ύμνος της Κοινοπολιτείας θα επανέλθει στην ανδρική εκδοχή του, η οποία χρησιμοποιήθηκε πριν η βασίλισσα ανέλθει στον θρόνο.

Ο ύμνος ψάλλεται σε πατριωτικές τελετές, από μεγάλα αθλητικά γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μέχρι κάθε φορά που η Βασίλισσα έκανε δημόσια εμφάνιση. Ωστόσο, πλέον ο εθνικός ύμνος θα ακούγεται πολύ διαφορετικός.

Με τον βασιλιά Κάρολο πλέον στο θρόνο, ο εθνικός ύμνος θα επανέλθει στους αρχικούς του στίχους, οι οποίοι είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιοι εκτός από μια… κρίσιμη διαφορά: το «Queen» θα αντικατασταθεί από το «King.

Ο ύμνος που ισχύει μέχρι και σήμερα

God save our gracious Queen!

Long live our noble Queen!

God save the Queen!

Send her victorious,

Happy and glorious,

Long to reign over us,

God save the Queen.

Ο Θεός να σώσει την ευγενική βασίλισσά μας!

Ζήτω η ευγενής Βασίλισσά μας!

Ο Θεός να σώσει τη βασίλισσα!

Χρίσε τη νικήτρια,

Ευτυχισμένη και ένδοξη,

Πολύ να βασιλεύει πάνω μας,

Ο Θεός να σώσει τη Βασίλισσα.

Αυτή η εκδοχή έχει αλλάξει από το 1952, όταν πέθανε ο Βασίλειος Γεώργιος VI πέθανε και ανέβηκε στον θρόνο η κόρη του, Ελισάβετ.

Επίσης θα πρέπει να τυπωθούν νέα χαρτονομίσματα τα οποία δεν θα απεικονίζουν πια την Ελισάβετ, αλλά το διάδοχό της, βασιλιά Κάρολο.

Πηγή: vima.gr