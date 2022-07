BBC: Συναγερμός για συντρίμμια κινέζικου πυραύλου σε τροχιά προς τη γη - Πού αναμένεται να πέσουν

Η πιθανότητα να προσγειωθούν σε οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή είναι εξαιρετικά μικρή, αναφέρει το BBC.

Συντρίμμια από κινεζικό πύραυλο αναμένεται να πέσουν στη Γη σε μια ανεξέλεγκτη επανείσοδο του στην τροχιά του πλανήτη αυτό το Σαββατοκύριακο. Η πιθανότητα να προσγειωθούν σε οποιαδήποτε κατοικημένη περιοχή είναι εξαιρετικά μικρή, αναφέρει το BBC.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀30 Jul 2022 19:24 UTC ± 7 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcrMrs pic.twitter.com/dkSLKwkv9x

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 29, 2022