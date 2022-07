ΗΑΕ: Θέτουν υπό κράτηση Αμερικανό δικηγόρο του Τζαμάλ Κασόγκι με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Ο Ασίμ Γκαφούρ συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έθεσαν υπό κράτηση τον Ασίμ Γκαφούρ, Αμερικανό πολίτη και δικηγόρο ειδικευμένο στα πολιτικά δικαιώματα ο οποίος στο παρελθόν ήταν συνήγορος του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, ανακοίνωσε η αμερικανική οργάνωση υπεράσπισης δικαιωμάτων DAWN, στο συμβούλιο της οποίας συμμετέχει ως μέλος ο Γκαφούρ.

Κυβερνητικός αξιωματούχος από τα ΗΑΕ επιβεβαίωσε ότι ο Γκαφούρ συνελήφθη ενώ βρισκόταν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενδιάμεσο σταθμό σε ταξίδι του, τη 14η Ιουλίου, για κατηγορίες που σχετίζονται με ερήμην καταδίκη του για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Σαουδάραβας δημοσιογράφος Κασόγκι δολοφονήθηκε από Σαουδάραβες πράκτορες το 2018 στο προξενείο του βασιλείου στην Κωνσταντινούπολη σε μια επιχείρηση που σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχε εγκρίνει ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο πρίγκιπας αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η οργάνωση DAWN (Democracy for the Arab World Now/ Δημοκρατία για τον Αραβικό Κόσμο Τώρα) ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι ο Γκαφούρ μετέβαινε στην Κωνσταντινούπολη για να παρευρεθεί σε γάμο.

Ο αξιωματούχος των Εμιράτων, είπε στο Reuters ότι τα ΗΑΕ ενέκριναν το αίτημα της αμερικανικής πρεσβείας για προξενική επίσκεψη και ότι καθώς η δίκη έγινε ερήμην, ο Γκαφούρ μπορεί να ζητήσει την επανεκδίκαση της υπόθεσης. «Έχει ληφθεί και εγκριθεί αίτημα, που οδηγεί στο εκ νέου άνοιγμα της υπόθεσης, και οι σχετικές νομικές διαδικασίες είναι σε εξέλιξη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Σύμφωνα με την οργάνωση DAWN, αξιωματούχοι του αμερικανικού προξενείου δήλωσαν ότι ο δικηγόρος κρατείται στο Αμπού Ντάμπι και πως ο Γκαφούρ δήλωσε ότι δεν είναι ενήμερος για κάποια νομική υπόθεση σε βάρος του. Η οργάνωση ανέφερε ότι η καταδίκη του έγινε «χωρίς τη συνήθη διαδικασία» και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση του.

