Μασκ: Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «πολύ γέρος» για να είναι ξανά υποψήφιος το 2024

Σε μια σειρά από tweets προς τους περισσότερους από 100 εκατομμύρια ακολούθους του, ο Μασκ επεσήμανε ότι ο Τραμπ που είναι ήδη στα 76 του θα ήταν 82 μέχρι το τέλος μιας πιθανής δεύτερης προεδρικής θητείας.

«Να σαλπάρει στο ηλιοβασίλεμα» προέτρεψε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Έλον Μασκ, αντί να είναι ξανά υποψήφιος για πρόεδρος, προβλέποντας μάλιστα ότι ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις θα νικήσει εύκολα τον Τζο Μπάιντεν εάν οι δύο τους έρθουν αντιμέτωποι το 2024.

Αυτό σημαίνει πως είσαι «πολύ μεγάλος για να είσαι διευθύνων σύμβουλος σε οτιδήποτε, πόσο μάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο CEO της Tesla. Ο Μασκ προσέθεσε ακόμα ότι υπήρχε «πολύ δράμα» όταν ο Τραμπ ήταν στην εξουσία.

Trump would be 82 at end of term, which is too old to be chief executive of anything, let alone the United States of America.

If DeSantis runs against Biden in 2024, then DeSantis will easily win – he doesn’t even need to campaign.

— Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022