Ξεκίνησαν οι παρελάσεις στη Ρωσία για την «Ημέρα της Νίκης» - Ανησυχία για τις ανακοινώσεις Πούτιν

Απο νωρίς το πρωί της Δευτέρας ξεκίνησαν οι παρελάσεις για την Ημέρα της Νίκης κατά των ναζί, στη Ρωσία, στη σκιά της αποκαλούμενης από το Κρεμλίνο «ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία».

Όπως μεταδίδει το ΣΚΑΙ, σε βίντεο από τις παρελάσεις στην Αικατερινούπολη διακρίνονται άνδρες που φορούν περιβραχιόνια με το σύμβολο της ρωσική εισβολής Ζ.

Participants of the military parade in #Yekaterinburg wear the "Z" symbol.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες της οργάνωσης Open Source Intelligence Monitor που επικαλούνται τα Δυτικά ΜΜΕ, «οποιεσδήποτε δηλώσεις ή ανακοινώσεις του Ρώσου Προέδρου Πούτιν αναμένεται να πραγματοποιηθούν πολύ σύντομα μετά το τέλος της Παρέλασης στη Μόσχα γύρω στις 12 μ.μ., είτε πρόκειται για Γενική Κινητοποίηση και/ή Κήρυξη Πολέμου κατά της Ουκρανίας ή τίποτα από τα δύο, δεν θα ξέρουμε μέχρι να συμβεί».

Όπως αναφέρει το ΝBC, Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα χρησιμοποιήσει την Ημέρα της Νίκης ως ευκαιρία για να κηρύξει επισήμως τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην οποία η Ρωσία εισέβαλε το Φεβρουάριο.

Οι αναλυτές λένε ότι μετά από περισσότερους από δύο μήνες μαχών στην οποία η ρωσική εισβολή φαίνεται να «έχει σκαλώσει», ο Πούτιν έχει περιορισμένες επιλογές, που κυμαίνονται από την πλήρη στρατιωτική κινητοποίηση έως την «κήρυξη νίκης» στο Ντονμπάς. Μεταξύ των επιλογών Πούτιν, είναι η κήρυξη πολέμου, η ανακήρυξη «νίκης στην ανατολική Ουκρανία» και η μερική κινητοποίηση δυνάμεων.

Εδώ και εβδομάδες, κυκλοφορούν πληροφορίες, ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη σημερινή ημέρα ως ευκαιρία για να κηρύξει «τη νίκη στην ανατολική Ουκρανία».

Εάν τα ρωσικά στρατεύματα καταφέρουν τελικά να λυγίσουν την ουκρανική αντίσταση στην Μαριούπολη, μπορεί να προσπαθήσει να πλασάρει τη δημιουργία μιας χερσαίας γέφυρας μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας και της χερσονήσου της Κριμαίας (την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014) σε θρίαμβο — αν και μικρότερο από ό,τι αρχικά ήλπιζε.

«Προσπάθησε να καταλάβει την Ουκρανία και να ρίξει την κυβέρνηση. Αντίθετα, είχε τεράστιες απώλειες, απώλεια εξοπλισμού, υποβάθμιση του στρατού, διεθνή πίεση και κυρώσεις». «Αυτό δεν πήγε καλά. Οπότε ψάχνει να προσπαθήσει να του δώσει κάποιου είδους ‘λάμψη’ και να πει, ‘ξέρετε, αυτό (η «ειδική επιχείρηση») είναι δικαιολογημένο και λειτουργεί» τόνισε ο πρώην πρέσβης στο ΝΑΤΟ Kurt Volker, και συνεργάτης στο Centre for European Policy Analysis.

Πάντως, Ουκρανία είναι απίθανο να αποδεχτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που επιτρέπει στη Ρωσία να διατηρήσει τα εδάφη που έχει καταλάβει.

