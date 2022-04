Φιλορώσοι αυτονομιστές: «Υπό πλήρη έλεγχο το λιμάνι της Μαριούπολης» - Σε εξέλιξη οι μάχες

Ο ηγέτης των φιλορώσων αυτονομιστών στο Ντονέτσκ δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέκτησαν ολοκληρωτικά την περιοχή του λιμανιού της στρατηγικής πόλης Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, η οποία πολιορκείται για περισσότερο από ένα μήνα.

«Αναφορικά με το λιμάνι της Μαριούπολης, είναι ήδη υπό τον έλεγχό μας», είπε ο Ντενίς Πουσίλιν σε ζωντανή μετάδοση στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Pervy Kanal.

Το Γαλλικό Πρακτορείο αναμεταδίδει τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων Ria-Novosti, που αναφέρει ότι ο εκπρόσωπος του αυτονομιστικού στρατού, Έντουαρντ Μπασούριν, επιβεβαίωσε ότι οι τελευταίοι Ουκρανοί υπερασπιστές έχουν πλέον συγκεντρωθεί στις εγκαταστάσεις των βιομηχανιών χάλυβα και μηχανοκατασκευών «Αζοφστάλ» και «Αζοφμάς».

Σήμερα το πρωί ο Μπασούριν είπε ότι το 80% της περιοχής του λιμανιού έχει κατακτηθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Οι δυνάμεις των αυτοαποκαλούμενων «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία, συμμετέχουν στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Για περισσότερο από ένα μήνα, ο ρωσικός στρατός και οι αυτονομιστές του Ντονέτσκ πολιορκούν τη Μαριούπολη, στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας, όπου αντιμετώπισαν λυσσαλέα αντίσταση παρά τους έντονους βομβαρδισμούς και την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση.

Ένα από τα τελευταία μεγάλα σημεία της ουκρανικής αντίστασης βρίσκεται στο τεράστιο συγκρότημα της χαλυβουργίας «Αζοφστάλ», στο λιμάνι της Μαριούπολης.

Σε συντονισμό με τη Μόσχα, ο ηγέτης των αυτονομιστών Ντενίς Πουσίλιν δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του θα ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη κατάκτηση της ουκρανικής περιοχής του Ντονέτσκ.

«Η επιχείρηση θα ενταθεί, γιατί όσο περισσότερο καθυστερούμε, τόσο περισσότερο υποφέρει ο άμαχος πληθυσμός όντας όμηρος της κατάστασης», είπε σε συνέντευξη Τύπου στο Ντόνετσκ, μια μεγάλη πόλη υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών από το 2014.

Υποστήριξε επίσης ότι πολλές χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες εξακολουθούσαν να πολεμούν στην περιοχή του εργοστασίου Αζοφστάλ. «Ο αριθμός στις αναφορές μας κυμαίνεται από 1.500 έως 3.000 άτομα».

Η Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρώσει την ανάπτυξη των δυνάμεων της για μια νέα επίθεση στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

«Προβλέπουμε ότι οι μάχες θα αρχίσουν στις περιοχές αυτές σε σύντομο χρονικό διάστημα» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας Ολεξάντρ Μοτουζιάνικ, προσθέτοντας ότι ο ουκρανικός στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτήν τη νέα επίθεση.

Ο ίδιος δεν διευκρίνισε σε ποια δεδομένα βασίζει το υπουργείο τις προβλέψεις του.

Από την πλευρά του, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ανέφερε πως οι ΗΠΑ αν και επιβεβαιώνουν το γεγονός πως η Ρωσία άρχισε να ενισχύει και να ανεφοδιάζει τα στρατεύματά της στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, ωστόσο δεν πιστεύουν ότι αυτή ήταν η αρχή μιας νέας επίθεσης στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν στοιχεία ότι κάποια αμυντικά πυραυλικά συστήματα S-300 έχουν καταστραφεί από την Ρωσία.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) δημοσίευσε έναν νέο χάρτη που περιγράφει λεπτομερώς τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, τα στρατεύματα του Κρεμλίνου είναι πιθανό να προχωρήσουν στην ανατολική Ουκρανία από τα σύνορα με τη Ρωσία.

Κατά τα άλλα, αναμένονται κινήσεις από την Κριμαία στα νότια προς Μελιτόπολη, Μπερντιάνσκ και Χερσώνα.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/nZAHBJopVq

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1fvMme61uN

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 11, 2022