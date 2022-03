Ουκρανία: Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους - Σε κλοιό οι ουκρανικές πόλεις

Η Ουκρανία απομάκρυνε σήμερα περισσότερους από 40.000 ανθρώπους σε μια μέρα, αλλά πασχίζει να απομακρύνει αμάχους από εμπόλεμες ζώνες γύρω από τις πόλεις Κίεβο, Χάρκιβ και Μαριούπολη, δήλωσε ένας από τους διαπραγματευτές στις συνομιλίες για τη Ρωσία, ο Ντέιβιντ Αραχαμία, την στιγμή που διεθνή πρακτορεία ειδήσεων (Γαλλικό Πρακτορείο, Reuters) αναφέρουν πως ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στην Αττάλεια για να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Πάνω από 40.000 γυναίκες και παιδιά απομακρύνθηκαν από όλη την Ουκρανία σε μια μέρα. Προσπαθήσαμε να απομακρύνουμε 100.000, αλλά δεν τα καταφέρουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει περιοχές αμάχων και ότι εμποδίζει την απομάκρυνση των αμάχων, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι κάνει χρήση του οπλικού συστήματος TOS-1A στην Ουκρανία, σύστημα που χρησιμοποιεί θερμοβαρικούς πυραύλους.

«Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη χρήση του οπλικού συστήματος TOS-1A στην Ουκρανία», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter. «Το TOS-1A χρησιμοποιεί θερμοβαρικούς πυραύλους, επιφέροντας εμπρηστικά και εκρηκτικά αποτελέσματα».

Ένα νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του σήμερα στο διαδίκτυο.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα.

Δεκαεπτά ενήλικες τραυματίστηκαν σήμερα στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος, ο Πάβλο Κιριλένκο.

«Υπάρχουν 17 επιβεβαιωμένοι τραυματίες μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχαν παιδιά» μεταξύ των τραυματιών και «κανένας θάνατος», σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό.

Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters.

«Τουλάχιστον 1.170 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο σήμερα», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σέρχι Ορλόφ. «Άνθρωποι είναι χωρίς νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, οι κάτοικοι λιώνουν το χιόνι για να πιουν νερό».

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Ωστόσο, για 400.000 αιχμαλώτους που κρατά η Ρωσία στη Μαριούπολη κάνει λόγο ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, μέσα από ένα μήνυμα στο Twitter.

«Η Ρωσία συνεχίζει να κρατά αιχμάλωτους πάνω από 400.000 ανθρώπους στην Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδούς εκκένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «Σχεδόν 3.000 μωρά δεν έχουν φάρμακα και φαγητό».

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies!

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022