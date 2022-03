Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η Ρωσία κρατά 400.000 αιχμαλώτους στη Μαριούπολη

Για 400.000 αιχμαλώτους που κρατά η Ρωσία στη Μαριούπολη κάνει λόγο ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, μέσα από ένα μήνυμα στο Twitter και κάνει έκκληση για «δράση».

«Η Ρωσία συνεχίζει να κρατά αιχμάλωτους πάνω από 400.000 ανθρώπους στην Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδούς εκκένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «Σχεδόν 3.000 μωρά δεν έχουν φάρμακα και φαγητό».

Russia continues holding hostage over 400.000 people in Mariupol, blocks humanitarian aid and evacuation. Indiscriminate shelling continues. Almost 3.000 newborn babies lack medicine and food. I urge the world to act! Force Russia to stop its barbaric war on civilians and babies!

