Ο ρωσικός κλοιός «σφίγγει» όσο η Ουκρανία εκκενώνεται από αμάχους - «Μακελειό» στη Μαριούπολη

Τελευταία ενημέρωση 20:38

H κατάπαυση του πυρός κατά τόπους στην Ουκρανία που συνεχίζεται με ανανεωμένη ισχύ από το πρωί της Τετάρτης, μετά από πρόταση της Ρωσίας, επιτρέπει την διέλευση των καραβανιών με τα οποία οι άμαχοι εγκαταλείπουν μαζικά την χώρα για να γλυτώσουν από τις φλόγες του πολέμου. Πρόκειται για έξι «ανθρωπιστικές διαδρομές» από την πολιορκημένη Σούμι και άλλες ουκρανικές πόλεις, μεταξύ άλλων και από τη νότια πόλη της Μαριούπολης.

Στο μεταξύ, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής έχει πιθανώς φτάσει τώρα τα 2,1-2,2 εκατομμύρια, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ο Φιλίπο Γκράντι σημείωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σε επίσκεψή του στην Στοκχόλμη ότι «τώρα είναι ώρα να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε στα σύνορα», παρά να έχουμε συζητήσεις για την κατανομή των προσφύγων ανάμεσα στις χώρες.

Ο Γκράντι πρόσθεσε ότι ιδιαιτέρως η Μολδαβία, η οποία δεν είναι χώρα μέλος της ΕΕ, είναι πολύ ευάλωτη στην τρέχουσα κατάσταση.

Ακόμα, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε σήμερα πως έχει επιβεβαιώσει 1.424 θύματα μεταξύ των αμάχων αφότου ξεκίνησε η σύγκρουση στην Ουκρανία πριν από δύο εβδομάδες -516 σκοτώθηκαν και 908 τραυματίστηκαν- αλλά πιστεύει πως οι πραγματικοί αριθμοί είναι «αρκετά μεγαλύτεροι».

Ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων αυξήθηκε από 1.335 χθες, Τρίτη -474 άμαχοι σκοτώθηκαν και 861 τραυματίστηκαν-, αφότου ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ένα νοσοκομείο παίδων στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, ανέφερε το δημοτικό συμβούλιο σε ανάρτησή του σήμερα στο διαδίκτυο.

«Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γνώση για πιθανά θύματα.

Δεκαεπτά ενήλικες τραυματίστηκαν σήμερα στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος, ο Πάβλο Κιριλένκο.

«Υπάρχουν 17 επιβεβαιωμένοι τραυματίες μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχαν παιδιά» μεταξύ των τραυματιών και «κανένας θάνατος», σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό.

Η πληροφορία δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτεί άμεσα από το Reuters.

«Τουλάχιστον 1.170 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο σήμερα», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σέρχι Ορλόφ. «Άνθρωποι είναι χωρίς νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, οι κάτοικοι λιώνουν το χιόνι για να πιουν νερό».

Η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Ωστόσο, για 400.000 αιχμαλώτους που κρατά η Ρωσία στη Μαριούπολη κάνει λόγο ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, μέσα από ένα μήνυμα στο Twitter.

«Η Ρωσία συνεχίζει να κρατά αιχμάλωτους πάνω από 400.000 ανθρώπους στην Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και τις οδούς εκκένωσης» αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει πως «Σχεδόν 3.000 μωρά δεν έχουν φάρμακα και φαγητό».

