Βραζιλία: Tουλάχιστον 18 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στην πολιτεία Ρίο ντε Ζανέιρο

Τουλάχιστον δεκαοκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατολισθήσεις και πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έπληξαν την τουριστική πόλη Πετρόπολις, σε ορεινό τομέα της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο, στη νοτιοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί 18 θάνατοι εξαιτίας των κατολισθήσεων και των πλημμυρών», ενημέρωσε το πυροσβεστικό σώμα του Ρίο με ανακοίνωσή του, διευκρινίζοντας ότι πάνω από 180 άνδρες του επιχειρούν επιτόπου, 68 χιλιόμετρα βόρεια της ομώνυμης πολιτειακής πρωτεύουσας Ρίο ντε Ζανέιρο.

Praying for the well being of people of #Brazil.

in this hour of #Floods, we #Pakistani ppl stand by #Brazilian people.

stay strong, Allah will definitely protect us all.

Ameen #BrazilFlood #WATCH pic.twitter.com/9v8gAQIn5L

— Muhammad Usman (@mdusman_pak) February 16, 2022