Οικονόμου: Προχωρούμε στο άνοιγμα των σχολείων, όπως και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη

Για το άνοιγμα των σχολείων και τις συνθήκες που διαμορφώνονται για ασφαλή επάνοδο στα θρανία, τους διαγνωστικούς ελέγχους, τους εμβολιασμούς αλλά και για τα σενάρια πρόωρων εκλογών μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Mega ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Επισήμανε ότι τα σχολεία ανοίγουν αφού έχουν σταθμιστεί «όλα τα δεδομένα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της μετάλλαξης ”Ο”, που έχει μεν αυτή την πολύ γρήγορη μεταδοτικότητα, αλλά δεν προκαλεί πολλές νοσηλείες ούτε δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, όπως φαίνεται και από τα δεδομένα στο εξωτερικό και από τη χώρα» ενώ τόνισε τη σημασία του εκτεταμένου διαγνωστικού ελέγχου προκειμένου να εντοπιστούν εγκαίρως τυχόν κρούσματα μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. «Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά σε ένα περιβάλλον πανδημίας είναι πιο προστατευμένα μέσα στο σχολικό περιβάλλον, απ' ό,τι έξω από αυτό. Τα σχολεία ανοίγουν και για λόγους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, ψυχολογικούς. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η δια ζώσης εκπαίδευση είναι ό,τι πιο σημαντικό και ασύγκριτα καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Προχωρούμε στο άνοιγμα των σχολείων, όπως κάνει και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που να μην έχει ανοίξει, είτε από την περασμένη εβδομάδα, είτε από αύριο».

Εξήγησε επίσης πως «το 50%+1 είναι ένα όριο το οποίο έχει τεθεί βάσει υγειονομικών και εκπαιδευτικών λόγων. Αφενός μεν διότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η τάξη ή τμήμα όταν τα μισά παιδιά λείπουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αφετέρου διότι η μεταδοτικότητα της ”Ο” είναι τέτοια που σε οποιοδήποτε άλλο μικρότερο ποσοστό στην ουσία θα ήταν σαν να λέγαμε ότι τα σχολεία δεν θα άνοιγαν. Εάν παρατηρηθεί ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες προσαρμογές συνολικά στο πρωτόκολλο, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων, θα είμαστε σε εγρήγορση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το 50%+1 λειτούργησε όλο το προηγούμενο διάστημα με μεταλλάξεις, οι οποίες δεν είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά της γρήγορης μετάδοσης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι «επειδή ακριβώς δεν είναι ίδιες οι συνθήκες τόσο για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο, όσο και για να συνεχίσουν, έχουμε ένα πάρα πολύ πιο αυστηρό, τακτικό και συχνό testing για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους». «Σε περίπτωση που παρατηρηθεί κρούσμα, δεν θα εξετάζονται πλέον καθημερινά μόνο τα παιδιά που καθόντουσαν πολύ κοντά στο κρούσμα, αλλά όλο το τμήμα» προσέθεσε και επισήμανε:

«Μέχρι χθες το βράδυ 1.342.000 δικαιούχοι από τους 1.500.000 περίπου είχαν προμηθευτεί τα self test. Ένα ποσοστό της τάξεως του 90%. Αυτό σημαίνει, εάν υπολογίσει κανείς ότι έχουμε 81.000 τμήματα, ότι περίπου ένας ή δύο δικαιούχοι ανά τμήμα δεν έχουν προμηθευτεί τα self test. Και γι' αυτό υπάρχει μέριμνα με τις διευθύνσεις των σχολείων. Έχουν δοθεί από το υπουργείο Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα οι κατάλληλες οδηγίες. Οι διευθυντές θα μεριμνήσουν, έτσι ώστε οι λίγοι που δεν έχουν καταφέρει να προμηθευτούν μέχρι τώρα το self test να το πάρουν. Αυτή τη φορά, υπήρξε τεράστια ανταπόκριση. Ήταν η μεγαλύτερη ανταπόκριση μέχρι τώρα σε όλες τις φάσεις που έχουν προσφερθεί δωρεάν self test».

Εκτεταμένοι διαγνωστικοί έλεγχοι

Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου, «στην Ελλάδα έχουμε τους πιο πολλούς ελέγχους και έχουμε κάνει τα πιο πολλά δωρεάν τεστ από όλες τις χώρες της Ευρώπης».

«Η Πολιτεία έχει διαθέσει πάνω από 320 εκατ. ευρώ προκειμένου να παράσχει την επιλογή στον ελληνικό πληθυσμό να κάνει τεστ, είτε αυτό αφορά τα self test, είτε τα PCR και τα μοριακά στις δημόσιες δομές, στον ΕΟΔΥ και στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας της ”Ο”, μία αυξημένη ζήτηση για PCR. Αυτή είναι μία πραγματικότητα την οποία δεν αμφισβητεί κανείς. Υπήρξαν και ουρές ταλαιπωρίας, κυρίως σε μέρες που το σύστημα πιέστηκε από την αυξημένη ζήτηση πολύ παραπάνω. Κανείς μας δεν θα ήθελε να υπάρχουν αυτές οι ουρές. Όλο το προηγούμενο διάστημα και από δω και πέρα, σε περισσότερα από 150, 200 σημεία σε όλη τη χώρα, ο ΕΟΔΥ -χώρια οι δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας- εξακολουθεί να παρέχει τη δυνατότητα για PCR δωρεάν ή οποιοδήποτε άλλο τεστ.

Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο που να έχει κάνει περισσότερα σε ό,τι αφορά τα τεστ, απ' ότι η ελληνική Πολιτεία. Δεν αμφισβητείται αυτό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είμαστε πρώτοι στο testing. Υπάρχουν χώρες που ενδεχομένως συνταγογραφούν ένα PCR. Στην Ελλάδα μπορεί ο καθένας να κάνει χωρίς συνταγογράφηση απευθείας δωρεάν, ίσως παραπάνω και από ένα».

Σημαντική προτεραιότητα η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης

Αναφορικά με την πορεία των εμβολιασμών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε: «Η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης είναι πάντοτε μια πολύ σημαντική προτεραιότητα. Βοήθησε πάρα πολύ η υποχρεωτικότητα, παρά το όποιο κόστος πολιτικό μπορεί να έχει. Περίπου 200 χιλιάδες άνθρωποι 60 ετών και άνω που δεν είχαν αξιοποιήσει αυτό το όπλο της επιστήμης, το έκαναν το προηγούμενο διάστημα. Η αναμνηστική δόση, επίσης, βοηθάει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι η χώρα μας ήταν από τις πρώτες στην Ευρώπη που μείωσε το διάστημα μεταξύ δεύτερης και τρίτης δόσης οδήγησε τον πληθυσμό να κάνει γρηγορότερα την αναμνηστική δόση. Και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο, ώστε να είμαστε θωρακισμένοι απέναντι στη βαριά νόσηση στην ”Ο”. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε».

Διευκρινιστικά επισήμανε πως «έχουμε το επτάμηνο σε ό,τι αφορά την τρίτη δόση για να θεωρείται κανείς ότι έχει όλα τα πλεονεκτήματα των εμβολιασμένων». «Αν κάποιος δεν κάνει την τρίτη δόση και έχει παρέλθει το επτάμηνο, δεν θα έχει τα προνόμια των εμβολιασμένων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε μια σειρά από χώρους. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο να σπεύσουν και άλλοι συμπολίτες μας να κάνουν την τρίτη δόση, είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε: «Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, παρακολουθώντας και σταθμίζοντας τα δεδομένα και της δυναμικής της πανδημίας, αλλά ταυτόχρονα και το ποσοστό της εμβολιαστικής κάλυψης, ό,τι χρειαστεί να το κάνουμε, θα το κάνουμε».

«Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας»

Διαψεύδοντας τα σενάρια πρόωρων εκλογών, ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι «οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, όπως επανειλημμένα έχει πει ο πρωθυπουργός. Ξεδιπλώνουμε ένα σχέδιο που μέρα με τη μέρα καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να βρισκόμαστε στο πλευρό του και να απαντάμε στις αγωνίες και τις ανησυχίες του. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά την πανδημία, αλλά και τις επάλληλες κρίσεις. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε ένα ακόμα τεράστιο πακέτο στήριξης, για τον Ιανουάριο, σε ό,τι αφορά τις ανατιμήσεις στο ρεύμα και το φυσικό αέριο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ