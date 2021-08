Έφτασε βοήθεια από το Κατάρ - Θα επιχειρήσουν στην Εύβοια

Ανακοίνωση εξέδωσε το Κατάρ, στην οπποία αναφέρει ότι από την αρχή των καταστροφικών πυρκαγιών στην Ελλάδα το Κράτος του Κατάρ στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας εκφράζοντας την ανησυχία του για την πορεία του πύρινου μετώπου σε όλη την ελληνική επικράτεια και δηλώνοντας ότι η Ντόχα είναι έτοιμη να συνδράμει αν και όπως αυτό ζητηθεί.

Με εντολή της Α.Υ. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Εμίρη του Κράτους του Κατάρ, έφτασε την Κυριακή 8 Αυγούστου 2021 στην Ελλάδα το πρώτο τμήμα της Διεθνούς Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης του Κατάρ (Qatar International Search and Rescue Group of the Internal Security Force) που υπάγεται στην Εσωτερική Ασφάλεια της χώρας για να συμμετάσχουν στο επιχειρησιακό σχέδιο κατάσβεσης των πυρκαγιών στην Εύβοια. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται η άφιξη του δεύτερου τμήματος της εν λόγω Ομάδας.